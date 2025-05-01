Трамп вынес вердикт Ирану

«Все закупки иранских нефти или нефтехимической продукции должны быть сейчас же прекращены! Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям», - написал президент США на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп предупредил, что нарушителям будет запрещено вести бизнес с США «в любой форме или виде».

Заявление Трампа прозвучало после того, как министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди сообщил 1 мая, что переговоры делегаций Ирана и США, которые были намечены на 3 мая, отложены. По словам министра, это было сделано «по логистическим причинам».