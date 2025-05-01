USD 1.7000
EUR 1.9214
RUB 2.0753
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Трамп вынес вердикт Ирану

1 мая 2025, 22:50 2292

Президент США Дональд Трамп потребовал прекратить все закупки иранской нефти и нефтехимической продукции, пригрозив нарушителям вторичными санкциями.

«Все закупки иранских нефти или нефтехимической продукции должны быть сейчас же прекращены! Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям», - написал президент США на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп предупредил, что нарушителям будет запрещено вести бизнес с США «в любой форме или виде». 

Заявление Трампа прозвучало после того, как министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад аль-Бусаиди сообщил 1 мая, что переговоры делегаций Ирана и США, которые были намечены на 3 мая, отложены. По словам министра, это было сделано «по логистическим причинам».

В Баку предотвратили покушение на историческое здание
В Баку предотвратили покушение на историческое здание все еще актуально
1 мая 2025, 14:59 4525
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза»
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза» haqqin.az из Иерусалима
1 мая 2025, 21:09 2744
Уолтц ушел. Рубио занял его место
Уолтц ушел. Рубио занял его место обновлено 22:33
1 мая 2025, 22:33 7059
Первомай в Турции: более 400 задержанных
Первомай в Турции: более 400 задержанных видео; обновлено 22:12
1 мая 2025, 22:12 3262
Полеты из Москвы в Сухуми. Грузия «обеспокоена»
Полеты из Москвы в Сухуми. Грузия «обеспокоена» обновлено 21:56
1 мая 2025, 21:56 2384
Соглашение о недрах: Зеленский назвал встречу с Трампом «исторической»
Соглашение о недрах: Зеленский назвал встречу с Трампом «исторической» обновлено 21:20
1 мая 2025, 21:20 5320
Принц Салман решил перевернуть нефтяной рынок: цена опустилась ниже 60 долларов
Принц Салман решил перевернуть нефтяной рынок: цена опустилась ниже 60 долларов
1 мая 2025, 20:57 3460
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут!
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут! новый мир
1 мая 2025, 12:21 7136
Украинка лидирует на Кубке Европы в Баку
Украинка лидирует на Кубке Европы в Баку
1 мая 2025, 20:39 1357
Зеленский разъяснил, за что ввел санкции против Арестовича и других
Зеленский разъяснил, за что ввел санкции против Арестовича и других обновлено 19:53
1 мая 2025, 19:53 6703
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению наш комментарий
1 мая 2025, 15:59 8705

ЭТО ВАЖНО

В Баку предотвратили покушение на историческое здание
В Баку предотвратили покушение на историческое здание все еще актуально
1 мая 2025, 14:59 4525
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза»
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза» haqqin.az из Иерусалима
1 мая 2025, 21:09 2744
Уолтц ушел. Рубио занял его место
Уолтц ушел. Рубио занял его место обновлено 22:33
1 мая 2025, 22:33 7059
Первомай в Турции: более 400 задержанных
Первомай в Турции: более 400 задержанных видео; обновлено 22:12
1 мая 2025, 22:12 3262
Полеты из Москвы в Сухуми. Грузия «обеспокоена»
Полеты из Москвы в Сухуми. Грузия «обеспокоена» обновлено 21:56
1 мая 2025, 21:56 2384
Соглашение о недрах: Зеленский назвал встречу с Трампом «исторической»
Соглашение о недрах: Зеленский назвал встречу с Трампом «исторической» обновлено 21:20
1 мая 2025, 21:20 5320
Принц Салман решил перевернуть нефтяной рынок: цена опустилась ниже 60 долларов
Принц Салман решил перевернуть нефтяной рынок: цена опустилась ниже 60 долларов
1 мая 2025, 20:57 3460
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут!
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут! новый мир
1 мая 2025, 12:21 7136
Украинка лидирует на Кубке Европы в Баку
Украинка лидирует на Кубке Европы в Баку
1 мая 2025, 20:39 1357
Зеленский разъяснил, за что ввел санкции против Арестовича и других
Зеленский разъяснил, за что ввел санкции против Арестовича и других обновлено 19:53
1 мая 2025, 19:53 6703
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению наш комментарий
1 мая 2025, 15:59 8705
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться