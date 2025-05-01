США отправили в Украину списанные F-16

Соединенные Штаты отправили в Украину списанные истребители F-16. Самолеты могут использоваться исключительно на запчасти. Об этом сообщает The War Zone со ссылкой на кадры с загрузкой частично разобранных бортов на украинский транспортный самолет Ан-124 в Аризоне.

В Воздушных силах США заявили, что Штаты «поддержали поставки европейцами пожертвованных Украине F-16, предоставив Украине списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти». Восстановить эти самолеты для оперативного использования невозможно: им не хватает критически важных компонентов.

Украинские СМИ пишут, что доказательства того, что F-16 направлялись именно в Украину, появились на прошлой неделе, когда в соцсетях начали распространяться фотографии, на которых по меньшей мере три завернутых в термоусадочную пленку F-16, без крыльев, хвостов и двигателей, загружаются на самолет Ан-124 в международном аэропорту Тусона, штат Аризона. Борт с номером UR-82027 приземлился там 25 апреля, на следующий день взлетел в направлении польского аэропорта Жешув-Ясенка, хаба для поставки западной военной помощи Украине.

Международные партнеры передали Украине несколько партий истребителей F-16. Точное количество переданных бортов не раскрывается. Кроме того, украинские Воздушные силы в феврале 2025 года получили первые французские истребители Mirage 2000.