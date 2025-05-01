Американцы выдвинули властям Сирии условия

Американские дипломаты провели в Нью-Йорке переговоры с представителями новых властей Сирии, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Могу вам сказать, что должностные лица Госдепартамента встретились 29 апреля с сирийскими переходными властями в Нью-Йорке», - сказала Брюс.

По ее словам, «любая нормализация отношений в будущем» между США и Сирией «или отмена санкций» Вашингтона в отношении Дамаска будут зависеть от выполнения уже изложенных американской стороной требований. Речь идет в том числе о том, что новым сирийским властям «следует полностью отказаться от терроризма» и подавлять его, «не допускать использования Ираном» и его ставленниками сирийской территории, пояснила Брюс.