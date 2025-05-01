Не исключены новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп «дипломатично» подходит к таким вопросам, как введение вторичных санкций в отношении России, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Ее спросили, намерен ли Трамп вводить против России вторичные санкции. «Он снова заявил о своей готовности сделать это. Мы не отменяем никаких санкций, которые действуют в настоящее время. Президент хочет в каждом действии, которое мы предпринимаем как страна, поступать в дипломатическом ключе, очевидно, из-за приверженности этому. И в то же время он знает, что есть другая часть мира, целый земной шар, который требует внимания», - ответила Брюс.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация США не вводит новые санкции в отношении РФ, так как не хочет ставить под угрозу мирный процесс по Украине.