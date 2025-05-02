Десять ударов по Запорожью: есть жертвы

Предварительная информация о гибели 61-летнего мужчины не подтвердилась, заявил он.

В результате российской атаки в четверг вечером в Запорожье восемь человек получили ранения.

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Вечером 1 мая российские войска атаковали Запорожье, в городе возникли пожары, есть пострадавшие, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Россияне нанесли по Запорожью не менее 10 ударов. Произошло несколько пожаров. По предварительной информации, есть пострадавшие», - говорится в сообщении Федорова.

Позже в ОВА сообщили, что 61-летний мужчина погиб в результате российского обстрела. Есть люди под завалами и раненые. Также в городе повреждено учебное заведение.