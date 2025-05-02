USD 1.7000
EUR 1.9214
RUB 2.0753
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Вашингтону надоело: время для прямых переговоров Киева и Москвы

00:34 646

Соединенные Штаты не собираются в дальнейшем выполнять роль посредника в урегулировании войны России против Украины. Настало время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

По словам Брюс, президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны в Украине дипломатическим путем. Однако для США не только война в Украине сейчас в приоритете, потому что есть «целый земной шар, который требует определенного внимания», добавила Брюс.

Представитель Госдепа напомнила свое предыдущее заявление, которое она сделала на днях, и слова госсекретаря Марко Рубио: США больше не будут посредником в переговорах между Украиной и Россией: «Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы проводить посреднические встречи. Сейчас это между двумя сторонами. Сейчас настало время, когда они (Украина и РФ - ред.) должны представить и разработать конкретные идеи относительно того, как этот конфликт должен закончиться».

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать миру. Американский президент также заявил, что следующие несколько дней будут очень важными для переговоров. США оказывают «большое давление на Россию» для заключения мирного соглашения. 29 апреля Госдеп предупредил, что прекратит свое посредничество в переговорах по завершению войны в Украине, если не будет достигнут существенный прогресс. 

Новые подробности по сделке между Вашингтоном и Киевом
Новые подробности по сделке между Вашингтоном и Киевом обновлено 01:07
01:07 6218
Трамп вынес вердикт Ирану
Трамп вынес вердикт Ирану
1 мая 2025, 22:50 4064
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению наш комментарий
1 мая 2025, 15:59 9400
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
В Баку предотвратили покушение на историческое здание все еще актуально
1 мая 2025, 14:59 4947
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза»
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза» haqqin.az из Иерусалима
1 мая 2025, 21:09 3468
Уолтц ушел. Рубио занял его место
Уолтц ушел. Рубио занял его место обновлено 22:33
1 мая 2025, 22:33 8225
Первомай в Турции: более 400 задержанных
Первомай в Турции: более 400 задержанных видео; обновлено 22:12
1 мая 2025, 22:12 3706
Полеты из Москвы в Сухуми. Грузия «обеспокоена»
Полеты из Москвы в Сухуми. Грузия «обеспокоена» обновлено 21:56
1 мая 2025, 21:56 2868
Принц Салман решил перевернуть нефтяной рынок: цена опустилась ниже 60 долларов
Принц Салман решил перевернуть нефтяной рынок: цена опустилась ниже 60 долларов
1 мая 2025, 20:57 4326
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут!
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут! новый мир
1 мая 2025, 12:21 7427
Украинка лидирует на Кубке Европы в Баку
Украинка лидирует на Кубке Европы в Баку
1 мая 2025, 20:39 1701

ЭТО ВАЖНО

Новые подробности по сделке между Вашингтоном и Киевом
Новые подробности по сделке между Вашингтоном и Киевом обновлено 01:07
01:07 6218
Трамп вынес вердикт Ирану
Трамп вынес вердикт Ирану
1 мая 2025, 22:50 4064
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению наш комментарий
1 мая 2025, 15:59 9400
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
В Баку предотвратили покушение на историческое здание все еще актуально
1 мая 2025, 14:59 4947
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза»
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза» haqqin.az из Иерусалима
1 мая 2025, 21:09 3468
Уолтц ушел. Рубио занял его место
Уолтц ушел. Рубио занял его место обновлено 22:33
1 мая 2025, 22:33 8225
Первомай в Турции: более 400 задержанных
Первомай в Турции: более 400 задержанных видео; обновлено 22:12
1 мая 2025, 22:12 3706
Полеты из Москвы в Сухуми. Грузия «обеспокоена»
Полеты из Москвы в Сухуми. Грузия «обеспокоена» обновлено 21:56
1 мая 2025, 21:56 2868
Принц Салман решил перевернуть нефтяной рынок: цена опустилась ниже 60 долларов
Принц Салман решил перевернуть нефтяной рынок: цена опустилась ниже 60 долларов
1 мая 2025, 20:57 4326
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут!
Сначала локдаун, потом блэкаут… Скоро нокаут! новый мир
1 мая 2025, 12:21 7427
Украинка лидирует на Кубке Европы в Баку
Украинка лидирует на Кубке Европы в Баку
1 мая 2025, 20:39 1701
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться