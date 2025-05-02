Вашингтону надоело: время для прямых переговоров Киева и Москвы

Соединенные Штаты не собираются в дальнейшем выполнять роль посредника в урегулировании войны России против Украины. Настало время, когда Киев и Москва должны представить собственные мирные предложения, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

По словам Брюс, президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны в Украине дипломатическим путем. Однако для США не только война в Украине сейчас в приоритете, потому что есть «целый земной шар, который требует определенного внимания», добавила Брюс.

Представитель Госдепа напомнила свое предыдущее заявление, которое она сделала на днях, и слова госсекретаря Марко Рубио: США больше не будут посредником в переговорах между Украиной и Россией: «Мы не собираемся летать по всему миру, чтобы проводить посреднические встречи. Сейчас это между двумя сторонами. Сейчас настало время, когда они (Украина и РФ - ред.) должны представить и разработать конкретные идеи относительно того, как этот конфликт должен закончиться».

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать миру. Американский президент также заявил, что следующие несколько дней будут очень важными для переговоров. США оказывают «большое давление на Россию» для заключения мирного соглашения. 29 апреля Госдеп предупредил, что прекратит свое посредничество в переговорах по завершению войны в Украине, если не будет достигнут существенный прогресс.