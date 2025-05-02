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Спасти Украину, чтобы ее захватить

наша аналитика
Георгий Бовт, автор haqqin.az
00:38 1050

Президент Украины Владимир Зеленский все-таки успел сделать подарок президенту США Дональду Трампу на 100-дневный «юбилей» его президентства. Вернее, Трамп этот подарок вырвал чуть ли не зубами. Зато теперь может похвастаться тем, что к 100 дням хоть чего-то конкретного добился.

Впрочем, когда подарок полностью распакуют, там все же могут оказаться сюрпризы. Зато сам факт подписания сделки несколько реабилитирует Зеленского в глазах Трампа и в этом смысле дает Киеву некоторое преимущество в контексте переговоров с Россией. Поскольку сделка изначально рассматривалась Вашингтоном как неотъемлемая часть мирного урегулирования, а теперь появится больше поводов усилить давление на Москву: мол, видите, Киев уже пошел нам навстречу, теперь ваша очередь.  

По опыту истории известно, что при всем формальном «равноправии» более сильной стороне всегда удается продавливать нужные ей решения

Сам Зеленский избежал мизансцены, когда он был бы запечатлен с Трампом, подписывающим сделку, к которой потом в Верховной раде возникнут неудобные вопросы (а вдруг). Документ на 12 страницах подписали министр финансов США Скотт Бессент и глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко. В изначальном, полном виде сделка содержала около 90 страниц. Куда делись остальные? Скорее всего, «высокие договаривающиеся стороны» пошли по пути упрощения документа и все наиболее спорные и острые вопросы, назвав их «техническими», убрали в допсоглашение, которое, во-первых, не будет подлежать ратификации Радой, во-вторых, вообще еще не готово к подписанию, поскольку переговоры по нему не закончены, а когда будут закончены – неизвестно.

Тем не менее в подписанной общеполитической части есть определенные моменты, которые Зеленский может подать как свое достижение: ему удалось-таки «подвинуть» Трампа по целому ряду вопросов. Возможно, в «техническом» допсоглашении эти достижения будут на практике нивелированы, но это будет уже потом, а сейчас можно воспользоваться политическим эффектом и утверждать, что сделка равноправная и взаимовыгодная. Хотя по опыту истории известно, что при всем формальном «равноправии» более сильной стороне (а сомнений в том, кто тут сильная сторона, нет никаких) всегда удается продавливать нужные ей решения. Которые подаются, разумеется, как «взаимовыгодные».

А так, на сегодня Зеленский и его команда могут спокойно утверждать, что в результате проявленного упорства им удалось отстоять гораздо более выгодные условия, чем предполагалось изначально. Итак, недра Украины остаются в собственности и под контролем государства, и только Киев определяет, что добывать из украинской земли. Однако изначально и не предполагалась смена собственности на госактивы, а процесс «определения» может оказаться не таким уж однозначным, поскольку Киев сильно зависит от Вашингтона.

Зеленский может подать как свое достижение: ему удалось-таки «подвинуть» Трампа по целому ряду вопросов

Украина и США создают формально «равноправный» инвестиционный фонд, где ни у одной из сторон нет приоритетного голоса, а управление будет осуществляться совместно. Однако всем известно, что подчас неформальное влияние бывает посильнее формально закрепленного в правилах. Тут опять же – кто сильнее. Фонд будет наполняться доходами только по новым лицензиям. Это да, уже более однозначное достижение Киева. Туда будут поступать по 50% от лицензий на проекты в сфере добычи нефти и газа. Печаль для украинских олигархов - в офшоры и в недвижимость на «Лазурке» уйдет явно меньше.

Соглашение не касается доходов от украинской инфраструктуры, как изначально хотели США, а только 57 минералов. Перечень может быть расширен по соглашению сторон. На деле же все равно встанет вопрос об использовании инфраструктуры, об инвестициях в ее модернизацию (в увязке с вопросами отдачи от инвестиций), так что американцы по факту все равно получат право «первой руки». Также в подписанном документе все же не «расшифрованы» в полной мере принципы управления фондом – помимо общих слов о равноправии. Не прописано обязательство США в течение десяти лет не изымать средства из фонда и вкладывать их в восстановление Украины. Эти позиции могут появиться в допсоглашении. Или не появятся. «Мы ожидаем, что в первые 10 лет прибыль и доходы Фонда не будут распределяться, а могут только реинвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно», - заявила Свириденко. Тем самым дав понять, что по ключевому вопросу - восстановления Украины - механизм пока не согласован. И у США есть, стало быть, еще дополнительные рычаги давления на Киев.

Главным на сегодня достижением можно считать то, что в сделке не зафиксировано каких-либо долговых обязательств Украины перед США. Ранее Трамп требовал, чтобы Украина ресурсами заплатила за прошлые поставки оружия (и даже называл несусветную сумму помощи в 350 млрд долл.), но Зеленскому удалось снять это требование. Что само по себе еще не означает, что на практике реализация соглашения может оказаться весьма кабальной для Украины.

По ключевому вопросу - восстановления Украины - механизм пока не согласован. И у США есть, стало быть, еще дополнительные рычаги давления на Киев

К тому же сама администрация США продолжает «продавать» сделку американским избирателям именно как компенсацию за уже оказанную со стороны США Украине помощь. Что бы там ни было написано в соглашении.

Доходы и взносы фонда не будут облагаться налогом ни в США, ни в Украине. Однако вполне очевидно, что американцы получат полный контроль над всеми финансовыми потоками. Поэтому прежние схемы, когда украинские олигархи имели со всех проектов свою коррупционную маржу (и немалую), могут быть разрушены, а допуск национального крупного бизнеса к лакомым проектам будет затруднен. Вряд ли им это понравится. При этом Зеленский, как ни настаивал, не получил в соглашении четких гарантий безопасности.

Впрочем, сами американские экономические интересы - уже более чем надежная гарантия. Взносом самой Америки в фонд будет считаться лишь новая военная помощь. Однако США вряд ли продолжат в прежних объемах такую «бескорыстную помощь», они скорее перейдут на продажу оружия. И Вашингтон уже снял ограничения на такие коммерческие поставки - сразу после подписания соглашения. Также оговаривается, что сделка не может стать препятствием для вступления Украины в ЕС. Под таким препятствием подразумевалось ранее предоставление США приоритетных прав в освоении ресурсов Украины. Термин «приоритетный» снят, но на деле такой подход может сохраниться, что вызовет большое неудовольствие европейцев, которых от освоения ресурсов Украины все равно отодвинули, получается. Как и китайцев. И россиян: в соглашении подчеркнуто, что российские компании, причастные к поддержке СВО, не будут допущены к проектам. На деле это могут оказаться все российские компании. Как несколько коряво выразился Трамп, «американское присутствие не позволит многим нехорошим игрокам проникнуть в страну или в район, где мы ведем добычу». Скотт Бессент был еще откровеннее: «Ни одному государству или лицу, финансировавшему или осуществлявшему поставки в пользу российской военной машины, не будет позволено извлечь выгоду от восстановления Украины».

Трамп отходит в сторону. На Путина наступает Сенат

Правда, остается непроясненным такой немаловажный вопрос, как то, с каким энтузиазмом американские компании вообще направят свои инвестиции в разработку украинских ресурсов, в том числе редкоземельных металлов, что требует не только новейших технологий, но и именно крупных вложений. Не случайно ведь все постсоветские годы к разработке редкоземельных минералов в Украине толком и не приступали. Более-менее активно добывали и экспортировали разве что титан, графит, отчасти уран, а также уголь и некоторые другие ископаемые. Но, например, никак не «модный» сейчас литий, разработки которого в Украине попросту сочли нерентабельными (и не только лития, кстати). В любом случае, дело это долгое и отнюдь не очевидное в своей прибыльности.

Пока же уже в подписанном виде соглашение по ресурсам станет новым поводом для усиления давления на Москву. Главным рычагом давления может выступить Конгресс. И вот уже один из верных сторонников Трампа, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, заявил, что аж 72 сенатора поддерживают проект о новых масштабных санкциях против России, если она не согласится начать мирные переговоры с Украиной. В документе речь идет не только о прямых санкциях против РФ, но и пошлинах в 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты.

Грэм назвал меры, предусмотренные в законопроекте, «сокрушительными» для российской экономики, и выразил уверенность, что, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение, Сенат «примет решительные меры, чтобы нанести сильный удар по России». 72 сенатора – это больше, чем две трети, необходимые для преодоления вето президента. Так что Трамп может отойти в сторону, если не удастся добиться прекращения огня в ближайшее время, и продолжать рассказывать прессе о том, как он мог бы с Путиным прекрасно поладить, но вот Конгресс требует ужесточения подхода. Ничего не поделаешь, берите пример, мол, с «уступчивого» Зеленского.

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