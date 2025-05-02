Спасти Украину, чтобы ее захватить

Президент Украины Владимир Зеленский все-таки успел сделать подарок президенту США Дональду Трампу на 100-дневный «юбилей» его президентства. Вернее, Трамп этот подарок вырвал чуть ли не зубами. Зато теперь может похвастаться тем, что к 100 дням хоть чего-то конкретного добился. Впрочем, когда подарок полностью распакуют, там все же могут оказаться сюрпризы. Зато сам факт подписания сделки несколько реабилитирует Зеленского в глазах Трампа и в этом смысле дает Киеву некоторое преимущество в контексте переговоров с Россией. Поскольку сделка изначально рассматривалась Вашингтоном как неотъемлемая часть мирного урегулирования, а теперь появится больше поводов усилить давление на Москву: мол, видите, Киев уже пошел нам навстречу, теперь ваша очередь.

Сам Зеленский избежал мизансцены, когда он был бы запечатлен с Трампом, подписывающим сделку, к которой потом в Верховной раде возникнут неудобные вопросы (а вдруг). Документ на 12 страницах подписали министр финансов США Скотт Бессент и глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко. В изначальном, полном виде сделка содержала около 90 страниц. Куда делись остальные? Скорее всего, «высокие договаривающиеся стороны» пошли по пути упрощения документа и все наиболее спорные и острые вопросы, назвав их «техническими», убрали в допсоглашение, которое, во-первых, не будет подлежать ратификации Радой, во-вторых, вообще еще не готово к подписанию, поскольку переговоры по нему не закончены, а когда будут закончены – неизвестно. Тем не менее в подписанной общеполитической части есть определенные моменты, которые Зеленский может подать как свое достижение: ему удалось-таки «подвинуть» Трампа по целому ряду вопросов. Возможно, в «техническом» допсоглашении эти достижения будут на практике нивелированы, но это будет уже потом, а сейчас можно воспользоваться политическим эффектом и утверждать, что сделка равноправная и взаимовыгодная. Хотя по опыту истории известно, что при всем формальном «равноправии» более сильной стороне (а сомнений в том, кто тут сильная сторона, нет никаких) всегда удается продавливать нужные ей решения. Которые подаются, разумеется, как «взаимовыгодные». А так, на сегодня Зеленский и его команда могут спокойно утверждать, что в результате проявленного упорства им удалось отстоять гораздо более выгодные условия, чем предполагалось изначально. Итак, недра Украины остаются в собственности и под контролем государства, и только Киев определяет, что добывать из украинской земли. Однако изначально и не предполагалась смена собственности на госактивы, а процесс «определения» может оказаться не таким уж однозначным, поскольку Киев сильно зависит от Вашингтона.

Украина и США создают формально «равноправный» инвестиционный фонд, где ни у одной из сторон нет приоритетного голоса, а управление будет осуществляться совместно. Однако всем известно, что подчас неформальное влияние бывает посильнее формально закрепленного в правилах. Тут опять же – кто сильнее. Фонд будет наполняться доходами только по новым лицензиям. Это да, уже более однозначное достижение Киева. Туда будут поступать по 50% от лицензий на проекты в сфере добычи нефти и газа. Печаль для украинских олигархов - в офшоры и в недвижимость на «Лазурке» уйдет явно меньше. Соглашение не касается доходов от украинской инфраструктуры, как изначально хотели США, а только 57 минералов. Перечень может быть расширен по соглашению сторон. На деле же все равно встанет вопрос об использовании инфраструктуры, об инвестициях в ее модернизацию (в увязке с вопросами отдачи от инвестиций), так что американцы по факту все равно получат право «первой руки». Также в подписанном документе все же не «расшифрованы» в полной мере принципы управления фондом – помимо общих слов о равноправии. Не прописано обязательство США в течение десяти лет не изымать средства из фонда и вкладывать их в восстановление Украины. Эти позиции могут появиться в допсоглашении. Или не появятся. «Мы ожидаем, что в первые 10 лет прибыль и доходы Фонда не будут распределяться, а могут только реинвестироваться в Украину - в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно», - заявила Свириденко. Тем самым дав понять, что по ключевому вопросу - восстановления Украины - механизм пока не согласован. И у США есть, стало быть, еще дополнительные рычаги давления на Киев. Главным на сегодня достижением можно считать то, что в сделке не зафиксировано каких-либо долговых обязательств Украины перед США. Ранее Трамп требовал, чтобы Украина ресурсами заплатила за прошлые поставки оружия (и даже называл несусветную сумму помощи в 350 млрд долл.), но Зеленскому удалось снять это требование. Что само по себе еще не означает, что на практике реализация соглашения может оказаться весьма кабальной для Украины.

К тому же сама администрация США продолжает «продавать» сделку американским избирателям именно как компенсацию за уже оказанную со стороны США Украине помощь. Что бы там ни было написано в соглашении. Доходы и взносы фонда не будут облагаться налогом ни в США, ни в Украине. Однако вполне очевидно, что американцы получат полный контроль над всеми финансовыми потоками. Поэтому прежние схемы, когда украинские олигархи имели со всех проектов свою коррупционную маржу (и немалую), могут быть разрушены, а допуск национального крупного бизнеса к лакомым проектам будет затруднен. Вряд ли им это понравится. При этом Зеленский, как ни настаивал, не получил в соглашении четких гарантий безопасности. Впрочем, сами американские экономические интересы - уже более чем надежная гарантия. Взносом самой Америки в фонд будет считаться лишь новая военная помощь. Однако США вряд ли продолжат в прежних объемах такую «бескорыстную помощь», они скорее перейдут на продажу оружия. И Вашингтон уже снял ограничения на такие коммерческие поставки - сразу после подписания соглашения. Также оговаривается, что сделка не может стать препятствием для вступления Украины в ЕС. Под таким препятствием подразумевалось ранее предоставление США приоритетных прав в освоении ресурсов Украины. Термин «приоритетный» снят, но на деле такой подход может сохраниться, что вызовет большое неудовольствие европейцев, которых от освоения ресурсов Украины все равно отодвинули, получается. Как и китайцев. И россиян: в соглашении подчеркнуто, что российские компании, причастные к поддержке СВО, не будут допущены к проектам. На деле это могут оказаться все российские компании. Как несколько коряво выразился Трамп, «американское присутствие не позволит многим нехорошим игрокам проникнуть в страну или в район, где мы ведем добычу». Скотт Бессент был еще откровеннее: «Ни одному государству или лицу, финансировавшему или осуществлявшему поставки в пользу российской военной машины, не будет позволено извлечь выгоду от восстановления Украины».