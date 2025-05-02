Грек «ради родины» шпионил на Россию

В его мобильном телефоне обнаружили фото и видео военных объектов и техники. По данным греческой полиции, мужчина по меньшей мере полгода передавал секретные материалы неизвестному получателю за границей через зашифрованный мессенджер. В том числе это была информация о переброске военного оборудования в Украину.

Александруполис является важнейшим логистическим хабом НАТО.

В операции по задержанию участвовала Национальная разведывательная служба Греции. На допросе мужчина признался в съемке военных объектов по поручению другого лица, которое является членом международной преступной сети и связано с российской военной разведкой. Задержанный сообщил, что сначала ему предложили деньги, но он решил действовать добровольно «ради родины», уточнив, что в молодости служил в российской армии в Сибири. Национальная разведывательная служба продолжает расследование, чтобы установить полный масштаб операции. Там полагают, что миссия могла включать планы по саботажу военных объектов.