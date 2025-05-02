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Ле Пен не сдается

01:22 225

Лидер парламентской фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о намерении бороться за право участвовать в президентских выборах во Франции в 2027 году.

«Они хотят украсть у вас президентские выборы», - сказала Ле Пен, обращаясь к своим сторонникам на митинге в коммуне Нарбон (департамент Од), трансляция которого велась на странице «Национального объединения» в X.

Ле Пен напомнила, что по итогам процесса по делу о парламентских ассистентах парижский суд лишил ее права баллотироваться на выборах в течение пяти лет. «Я буду бороться за справедливость, против попыток конфисковать демократию», - подчеркнула она.

Накануне митинга Ле Пен заявила о единстве руководства «Национального объединения» и своем полном доверии лидеру партии Жордану Барделла.

По данным опроса, проведенного социологической службой Odoxa, за Ле Пен готовы проголосовать в 2027 году 36% избирателей.

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