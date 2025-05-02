«МЮ», «Тоттенхэм» и «Челси» уверенно побеждают в полуфиналах еврокубков

Сегодня состоялись первые полуфинальные матчи Лиги Европы и Лиги конференций.
Английский «Манчестер Юнайтед» разгромил в Бильбао местный «Атлетик» - 3:0. На 30-й минуте счет открыл Каземиро. Спустя пять минут защитник «Атлетика» Дани Вивиан получил красную карточку. Помимо этого, в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш. На 45-й минуте Фернандеш оформил дубль.
В другом матче встречались два соперника «Карабаха» в основной стадии Лиги Европы - лондонский «Тоттенхэм» и норвежский «Буде-Глимт». Англичане победили со счетом 3:1.
На 1-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Бреннан Джонсон. На 34-й минуте атакующий хавбек Джеймс Мэддисон укрепил преимущество «Тоттенхэма». В середине второго тайма форвард Доминик Соланке довел результат до разгромного, забив с пенальти. На 83-й минуте полузащитник Ульрик Салтнес сократил отставание гостей.
В Лиге конференций еще один лондонский клуб - «Челси» - разгромил в Стокгольме шведский «Юргорден» - 4:1.
На 12-й минуте вингер гостей Джейдон Санчо открыл счет. На 43-й минуте нападающий лондонцев Нони Мадуэке удвоил преимущество своей команды. На 59-й минуте форвард Николас Джексон довел счет до крупного. На 65-й минуте Джексон оформил дубль. На 68-й минуте вингер «Юргордена» Исак Алемайеху отыграл один мяч.
А испанский «Бетис» обыграл в Севилье итальянскую «Фиорентину» - 2:1.
Уже на 6-й минуте вингер хозяев Эз Абде открыл счет. На 20-й минуте арендованный «Бетисом» у «Манчестер Юнайтед» вингер Антони удвоил преимущество хозяев поля. На 73-й минуте защитник «Фиорентины» Лука Раньери отыграл один мяч.
Ответные матчи состоятся 8 мая.