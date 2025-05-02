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Трамп представит «облегченный» бюджет

01:43 132

Администрация президента США Дональда Трампа планирует представить «облегченный» (skinny) проект федерального бюджета на 2026 финансовый год уже завтра, 2 мая 2025 года. Этот предварительный документ предоставит первые подробности о приоритетах администрации в отношении расходов и сокращений, передает Bloomberg Government.

Согласно доступной информации, проект бюджета включает значительные сокращения финансирования в ряде ключевых сфер.

Наука и здравоохранение: планируется сокращение бюджета Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) с $9,2 млрд до $5,2 млрд, а также уменьшение финансирования Национальных институтов здравоохранения (NIH) с $47 млрд до $27 млрд. Также под сокращения попадают NASA, Национальный научный фонд (NSF) и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Социальные программы: предусмотрены сокращения в программах Medicaid, продовольственной помощи, образования и жилищной поддержки. Ожидается значительное снижение финансирования Министерства жилищного строительства и городского развития (HUD), включая реформу программы жилищных ваучеров, что может привести к уменьшению числа получателей помощи.

Культура и СМИ: планируется отмена ранее утвержденных расходов на сумму более $9 млрд, что затронет такие учреждения, как PBS и NPR.

Проект бюджета уже вызывает активное противодействие со стороны демократов. Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и сенатор Кори Букер провели 12-часовую акцию протеста у Капитолия, осуждая предложенные сокращения как «морально неприемлемые» и вредные для уязвимых групп населения, включая пожилых людей, детей и семьи с низким доходом.

Параллельно с сокращениями расходов администрация Трампа стремится продлить налоговые льготы, введенные в 2017 году.

Официальный проект бюджета будет опубликован на сайте Управления по бюджету Белого дома. Полный документ ожидается к середине мая, после чего начнется обсуждение в Конгрессе.

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