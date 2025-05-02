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Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин?

сирийская драма
Руслан Баширли, спецкор, Дамаск
02:10 1061

Пока международное сообщество пытается предугадать, насколько долговечным и эффективным будет новое правительство Сирии, о себе внезапно напомнил сирийский мультимиллиардер Рами Махлуф - бывший «кошелёк» семейства Асад, объявивший о создании 150-тысячной армии и назвавший себя «спасителем нации».

Судя по риторике, Махлуф не прочь примерить и генеральские погоны, и лавры мессианского лидера.

Рами Махлуф восстал из пепла словно "птица Феникс"

Армия, миллионы сторонников и флаг прошлого

Со страницы в соцсетях Рами Махлуф вещает о «моральной катастрофе», «массовых убийствах» и «предательстве идеалов прибрежной Сирии». На фоне старого флага эпохи Хафеза и Башара Асадов он обещает защиту всем алавитам региона. Но уже не от радикальных джихадистов, а от нового правительства Сирии.

Его партнёр, генерал Сухейль аль-Хасан по кличке «Тигр», ранее возглавлявший спецподразделение, созданное при участии России, и объявленный Сирией в международных розыск за массовые убийства и пытки, назначен командующим «армией возрождения». Махлуф сообщил, что оказывает Сухейлу аль-Хасану военную, экономическую, социальную и административную поддержку, чтобы не допустить, по его словам, «распада армии старого режима».

По словам Махлуфа, в прибрежном регионе уже действует народная сеть алавитских комитетов численностью до миллиона человек. Как и в былые времена, обещания сирийского мультимиллиардера охватывают всё - от экономической самодостаточности до гарантии социальной справедливости.

По словам Махлуфа, в прибрежном регионе уже действует народная сеть алавитских комитетов численностью до миллиона человек

В первые годы гражданской войны, начавшейся в Сирии в 2011 году, когда оппозиция захватила значительную часть страны, в Москве серьезно обсуждалась идея раздела Сирии на две части и создания нового государства в прибрежном регионе. Но когда режим Асада при поддержке России вернул себе контроль над большей частью страны, эти идеи были отодвинуты на второй план.

И вот сегодня, усилиями Рами Махлуфа, вопрос создания на побережье Средиземного моря «государства алавитов», возвращается. Не исключено, как элемент будущего торга.

Махлуф не скрывает, что его зов обращен к «нашим друзьям в России» и прямо просит президента Путина о поддержке — и политической, и военной. Даже несмотря на то, что еще недавно Россия, похоже, полностью дистанцировалась от Рами Махлуфа.

Теперь Махлуф обвиняет во всех грехах жена Башара - Асму, которая стояла за его вытеснением с политической авансцены

Династическая драма в стиле ближневосточной трагедии

Махлуф, являющийся племянником Башара Асада, больше не называет сирийского диктатора своим другом. Теперь он — «марионетка в руках жены» и человек, разрушивший государственность Сирии, а его окружение – «дети», втянувшие страну в несправедливость и коррупцию.

Впрочем, и нынешнее правительство Сирии по словам Махлуфа – сплошь «узурпаторы» и «предатели алавитов», а генерал Кияс Далла, отвечавший за операции на побережье – «убийца» и «торговец кровью».

Как считают эксперты, попытка Рами Махлуфа выдвинуться с сепаратистским проектом не случайна. Ведь он представитель одной из двух клановых династий алавитов, управлявших Сирией еще с 70-х годов ХХ века. Махлуф жил в роскошной вилле в долине, соединяющей Дамаск и Бейрут, и облюбованной исключительно богатыми сирийцами. Его влияние было столь велико, что он лично вел переговоры с тогдашним главой МИД Турции Ахмедом Давутоглу и контролировал все ключевые секторы экономики Сирии — нефть, строительство и мобильную связь

Но в 2020 году всё изменилось. По некоторым данным, Асма Асад, получившая образование в Великобритании и стремившаяся усилить свое влияние в системе, убеждала Башара в том, что Рами может стать реальной угрозой для власти. Тесные связи племянника с Москвой также подкрепляли эту версию. Считалось, что Россия может в любой момент заменить неэффективного Башара на деятельного и предприимчивого Махлуфа.

Придет ли Путин на помощь Махлуфу?

В результате Рами Махлуф впал в немилость, лишился активов, оказался под следствием и практически исчез с политической карты. И вот теперь он возвращается, но уже в амплуа «юноши с побережья, приносящего надежду». С учетом истории Сирии, в которой спасителей традиционно либо казнят, либо делают объектом массового поклонения, этот слоган звучит отчасти комично, отчасти угрожающе.

История Салмана Муршида, возомнившего себя пророком, создавшего собственную армию, полицию и административную систему, построившего в прибрежных районах Сирии личную секту и казненного в 1946 году, может служить как примером для подражания, так и своеобразной «желтой карточкой». Особенно если учесть, что и сын Салмана, Муджиб Муршид унаследовавший дело отца и основавшей после его смерти «религию Муршидия», был также казнен.

Реальность или спектакль?

Большинство экспертов полагают, что «150-тысячная армия» Махлуфа — это миф. Прибрежные районы действительно остаются зоной влияния остатков старого режима, но о масштабном восстании речи быть не может. А потому заявления миллиардера воспринимаются, скорее, как вызов правительству аш-Шараа и попытка вбить клин в ещё неустоявшуюся конструкцию послевоенной Сирии.

Махлуф уцепился за судьбу российской базы

Наблюдатели также связывают всплеск активности Махлуфа с неурегулированными разногласиями между Дамаском и Москвой по поводу порта Тартус — важного стратегического объекта, интерес к которому со стороны Кремля не ослабевает ни на минуту.

В завершении следует напомнить, что на Ближнем Востоке фигура «спасителя» — почти архетип. Их было всегда много, они громко заявляли о себе в переходные эпохи, но крайне редко доживали до конца политических пьес. Да, у Рами Махлуфа есть многомиллиардный капитал, глубокие связи и известная всей стране фамилия. Но хватит ли этого, чтобы повторить путь Башара Асада, а не Салмана Муршида?

Пока ясно лишь одно: на Ближнем Востоке, где память о старых кланах, как правило, сильнее политических программ, Рами Махлуф всё ещё может разыграть свою карту. Особенно, если она устроит тех, кто привык править если не фронтально, то находясь глубоко в тени.

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