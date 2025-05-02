Над шефом Пентагона сгущаются тучи

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на помощника конгрессмена и еще одного источника, знакомого с ходом расследования.

Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббинс расширил расследование в отношении министра обороны Пита Хегсета по делу об утечке данных в чатах в мессенджере Signal.

По данным газеты, теперь расследование также затрагивает другой чат Пита Хегсета, который был раскрыт New York Times после заявления Стеббинса. В нем Хегсет поделился военными планами об атаке по Йемену в чате, в котором участвовали его жена и брат.

Хегсет отверг обвинения в разглашении секретной информации, утверждая, что делился только общими обновлениями. Однако опубликованные сообщения из чата свидетельствуют о том, что обсуждались конкретные детали операции, включая время вылета и цели ударов.

Как отметили в WSJ, расширенное расследование увеличивает риски для Хегсета, который отрицал публикацию секретной информации и сказал, что споры об использовании им Signal подогревались утечками от оппонентов.

В марте главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал о том, как советник президента США Майк Уолтц случайно добавил его в секретный чат Signal, в котором обсуждалось планируемое нападение на йеменских хуситов. В чат вошли Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и другие члены Совета нацбезопасности. Тогда Хегсет отправку военных планов отрицал.

В то же время американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность увольнения Хегсета с поста шефа Пентагона. «Пит Хегсет в безопасности. И я думаю, что члены кабинета [Трампа] отлично справляются со своей работой, особенно Пит», - утверждал Вэнс, отвечая на вопрос о возможной отставке Хегсета.