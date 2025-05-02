Землетрясение в Стамбуле повредило более четырех тысяч зданий

После землетрясений в Стамбуле, которые произошли 23 апреля, повреждены 4 295 зданий, сообщил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум. Его слова приводит TRT Haber.

«Мы проверили 36 425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения», — сказал Курум.

Магнитуда самого сильного землетрясения в Стамбуле составила 6,2. Толчки ощущались за 300 километров от эпицентра, в Анкаре.

26 апреля Курум сообщил, что по итогам проверки 8 367 зданий выявлены повреждения у 437 из них.