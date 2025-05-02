Шкурные интересы США или мир в Украине?

Многострадальная сделка о редкоземельных минералах, которую не раз хоронили, получает свое правовое оформление. Украинская дипломатия имеет все основания гордиться своим достижением. Было очень нелегко. Подписанный документ называется «Соглашение между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления». В отличие от первоначальных проектов размером почти в сотню страниц мелким шрифтом, в соглашении всего 12 листов, и в нем зафиксированы политические параметры сделки. Технические моменты будут уточнены отдельно, чтобы не тормозить договоренности.

Следует напомнить, что идея заинтересовать США украинскими запасами редкоземельных металлов родилась в августе прошлого года, когда с визитом в Украине находились сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм. К тому времени уже стало понятно, что Дональд Трамп, если победит в президентской гонке, откажется, скорее всего, от безвозмездной помощи Украине, и встала задача заинтересовать будущего главу Белого дома на понятной ему коммерческой основе. По итогам визита сенаторы опубликовали заявление, в котором говорилось о решимости президента Зеленского «достичь стратегического соглашения с США относительно принадлежащих Украине редкоземельных минералов стоимостью более триллиона долларов». Американским гостям рассказали о том, что на территории Украины сосредоточены около пяти процентов мировых запасов критически важных редких и редкоземельных материалов, в частности, имеются огромные запасы титана и лития. Эта информация должна была попасть в уши республиканского кандидата. 27 сентября Зеленский встретился с Дональдом Трампов в Нью-Йорке и там, как он позже сказал, обсудил с ним планы совместной разработки украинских недр. А 16 октября, выступая в Верховной Раде с «планом победы», Владимир Зеленский впервые публично выступил с предложением о совместной с западными партнерами разработке ресурсных месторождений Украины.

Судя по тому, как Трамп стал регулярно упоминать эту идею в своих выступлениях, она пришлась ему по душе. 23 ноября немецкое издание Bild написало, что в отношении Украины «Трампа могли бы волновать не столько геостратегические соображения, сколько просто деньги. В частности, минеральные ресурсы и редкоземельные элементы в раздираемой войной стране, общая стоимость которых оценивается в семь триллионов». Другое дело, что представление Дональда Трампа о соответствующей сделке сильно отличалось от украинского. 11 февраля в интервью телеканалу Fox News американский президент сказал, что хотел бы вернуть все потраченные на нее американским правительством деньги за счет продажи украинских редкоземельных металлов. В то же время несколькими днями раньше Владимир Зеленский в интервью Reuters объяснял, что речь может идти не о передаче украинских ресурсов Америке, а о совместной разработке недр под гарантии безопасности. 12 февраля в Киев приехал министр финансов США Скотт Бессент со своим проектом сделки, но Зеленский отказался ее подписывать и, по словам свидетелей, на которых ссылалась Financial Times, даже наорал на представителя американского правительства. Президент Украины не мог подписать документ, отписывающий США права на 50% украинских недр в погашение якобы полутриллионного долга, столько насчитали у Трампа помощи за годы войны. Но по Конституции собственником недр является народ Украины, и президент просто не уполномочен их никому отдавать. А американская помощь за три года войны, во-первых, была раз в пять меньше насчитанного долга, а, во-вторых, долгом не являлась, будучи безвозмездным грантом США, выделенным на основе двухпартийной поддержки Конгресса.

С откорректированным проектом соглашения Владимир Зеленский 28 февраля отправился в Штаты, но перепалка в Овальном кабинете сделала подписание документа невозможным. Отношения президентов, казалось, испортились раз и навсегда. Но украинская дипломатия при теснейшей поддержке европейских союзников продолжала трудиться, и апофеозом стала пятнадцатиминутная встреча Трампа с Зеленским тет-а-тет в Ватикане. Можно сказать, посмертно к их примирению приложился сам папа Франциск. После этого вопрос о подписании сделки был предрешен. Украина отстояла свою собственность на ресурсы, добилась равного партнерства в Фонде восстановления, сняла вопрос о долге: отныне речь идет не о кредите, а о будущих инвестициях в новые предприятия. Госпредприятия Украины и инфраструктура остаются в собственности Украины. Фонд будет распределять лицензии между компаниями, которые готовы вкладываться в добычу в Украине, прибыль будет идти 50 на 50 США и Украине, и все доходы будут на протяжении десяти лет вкладываться в Украину. Частью американского взноса в Фонд будут считаться и поступления военной помощи от США. Безусловно, полноценное сотрудничество по освоению украинских ресурсов и восстановлению страны будет возможно лишь по достижении устойчивого мира. Теперь у Соединенных Штатов появляется «шкурная» заинтересованность в том, чтобы его добиваться: неоднократные заявления представителей Белого дома, что Штаты еще чуть-чуть – и бросят заниматься остановкой войны, стали в последнее время не на шутку напрягать.