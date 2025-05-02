Нахчыванские больницы передали Минздраву

Первый заместитель председателя верховного меджлиса Нахичеванской автономной республики Бахтияр Мамедов подписал указ о реформировании системы здравоохранения автономии.

Согласно документу, все медицинские учреждения, ранее подчиненные Объединению по управлению медицинскими учреждениями Нахичеванской автономной республики (TƏBİB), передаются в ведение министерства здравоохранения.

Одновременно перераспределены учредительские полномочия между председателем верховного меджлиса, Кабинетом министров и министерством здравоохранения.

Указ в том числе предусматривает реорганизацию, назначение руководства и утверждение уставов учреждений, а также приведение нормативно-правовой базы в соответствие с новыми положениями. На реализацию всех его положений отводится до трех месяцев.