В Стамбуле штурмуют Таксим

Сана (Йемен). Похороны погибших в результате авиаудара США по жилым домам
Вальядолид (Испания). Первомайская демонстрация
Стамбул (Турция). Задержаны десятки людей, которые пытались снести баррикады, чтобы добраться до площади Таксим, где власти запретили митинги 1 мая
Афины (Греция). Первомай
Париж (Франция). Первомайская демонстрация
Иерусалим (Израиль). Продолжаются лесные пожары. Почти полностью выгорел "Парк Канада" - лесной массив, имеющий статус национального парка
Хайдарабад (Пакистан). Женщина работает в печи для обжига кирпича