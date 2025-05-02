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Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
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В Стамбуле штурмуют Таксим

объектив haqqin.az
Отдел информации
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Сана (Йемен). Похороны погибших в результате авиаудара США по жилым домам

Вальядолид (Испания). Первомайская демонстрация

Стамбул (Турция). Задержаны десятки людей, которые пытались снести баррикады, чтобы добраться до площади Таксим, где власти запретили митинги 1 мая

Афины (Греция). Первомай

Париж (Франция). Первомайская демонстрация

Иерусалим (Израиль). Продолжаются лесные пожары. Почти полностью выгорел "Парк Канада" - лесной массив, имеющий статус национального парка

Хайдарабад (Пакистан). Женщина работает в печи для обжига кирпича

В Стамбуле штурмуют Таксим
В Стамбуле штурмуют Таксим объектив haqqin.az
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ЭТО ВАЖНО

В Стамбуле штурмуют Таксим
В Стамбуле штурмуют Таксим объектив haqqin.az
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Нахчыванские больницы передали Минздраву
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Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин?
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин? сирийская драма
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1 мая 2025, 22:33 8682
Спасти Украину, чтобы ее захватить
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00:38 1583
Принц Салман решил перевернуть нефтяной рынок: цена опустилась ниже 60 долларов
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1 мая 2025, 20:57 4709
Новые подробности по сделке между Вашингтоном и Киевом
Новые подробности по сделке между Вашингтоном и Киевом обновлено 01:07
01:07 6628
Трамп вынес вердикт Ирану
Трамп вынес вердикт Ирану
1 мая 2025, 22:50 4673
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению
Кремль возвращает Кочаряна и захочет оттяпать всю Армению наш комментарий
1 мая 2025, 15:59 9680
В Баку предотвратили покушение на историческое здание
В Баку предотвратили покушение на историческое здание все еще актуально
1 мая 2025, 14:59 5127
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза»
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза» haqqin.az из Иерусалима
1 мая 2025, 21:09 3754
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