В SOCAR не согласны по безубыточной цене на нефть

Международный валютный фонд (МВФ) в своем отчете по странам Ближнего Востока и Центральной Азии представил видение фискально безубыточной цены на азербайджанскую нефть.Однако, как сообщает haqqin.az, в SOCAR прогнозы Фонда считают завышенными.

Согласно мнению экспертов МВФ, в 2025 году фискально безубыточная цена на азербайджанскую нефть составит $87,3 за баррель, в 2026 году вырастет до $85,6, а к 2030 году - $91,3 за баррель.

Источник в SOCAR сообщил haqqin.az, что в 2025 году фискально безубыточная цена на азербайджанскую нефть составит $60-65 за баррель.

«Пока не ясно, какие затраты на извлечение одного барреля нефти в Азербайджане будут в 2026 году и в последующие годы. Но они вряд ли достигнут $80-85 за баррель, поэтому прогноз МВФ вызывает вопросы», — отметил источник в SOCAR.

Напомним, что госбюджет-2025 года рассчитывался исходя из мировой цены на нефть $70 за баррель, но скорее всего в июне он будет скорректирован при средней годовой цене на нефть $65 за баррель. Такая же цена является базовой на 2026 год.

Цена Azeri Light привязана к цене эталонной марки Brent, которая в апреле колебалась между $73 и $63 за баррель из-за «торговой войны», проводимой новой администрацией США.

Как правило, азербайджанская легкая нефть торгуется с премией к Brent, то есть дороже из-за высокого качества.