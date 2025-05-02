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Трамп объявил 8 мая днем Победы США во Второй мировой

08:43 2667

Соединенные Штаты сделали «несравнимо больше» вклада в победу в Первой и Второй мировых войнах, чем другие страны, заявил президент США Дональд Трамп и объявил для каждой из них новые праздники — дни Победы. Об этом он написал в соцсети Thruth Social.

Трамп призвал американцев начать «праздновать наши победы». Дни Победы будут отмечаться 11 ноября и 8 мая для двух войн соответственно.

«Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!» — написал Трамп.

Конгресс США принял закон о ленд-лизе 11 марта 1941 года. Тогда в СССР начали поступать машины, самолеты, амуниция, танки. Американский историк Альберт Уикс назвал программу США «спасителем России», отметив, в частности, что более 90% железнодорожного оборудования в СССР в военное время производилось при помощи ленд-лиза.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласился с этими словами, заявив, что советской армии удалось бы одержать победу над Германией даже без ленд-лиза США.

Подписание договора о безоговорочной капитуляции Германии закончилось 8 мая 1945 года в Берлине в 22:43 по местному времени. В СССР в это время уже начались новые сутки — 9 мая. С того времени День Победы над фашизмом в Западной Европе и США отмечается 8 мая, в странах бывшего СССР и Восточной Европы — 9 мая.

Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года, когда был подписан акт о капитуляции Японии.

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