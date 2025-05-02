PASHA Travel назначен генеральным агентом CENTRUM Air в Азербайджане

Первым этапом сотрудничества станет запуск прямых регулярных рейсов между Баку и Ташкентом с 5 мая 2025 года. Полеты будут выполняться еженедельно, по понедельникам, на самолетах типа Airbus A320.

Цель этого партнёрства – укрепление авиасообщения между Азербайджаном и Узбекистаном, расширение туристических возможностей и предоставление пассажирам более широкого выбора.

Данный шаг также позволит PASHA Travel укрепить свои позиции в сфере региональных воздушного перевозок.

Компания PASHA Travel, ведущее туристическое агентство в Азербайджане, специализирующийся на индивидуальных и корпоративных решениях для путешествий, объявляет о начале сотрудничества с динамично развивающейся авиакомпанией Узбекистана CENTRUM Air. В рамках данного сотрудничества “PASHA Travel”будет выполнять функции генерального агента по продажам (GSA) CENTRUM Air в Азербайджане.

CENTRUM Air была основана в 2023 году и за короткий срок добилась значительных успехов, осуществив в 2024 году более 500 тысяч пассажирских перевозок. Благодаря этим результатам компания стала крупнейшей частной авиакомпанией Узбекистана. CENTRUM Air предлагает доступные и качественные рейсы по различным направлениям в Европе, на Ближнем Востоке и Азии.

Получить подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте: www.centrum-air.com