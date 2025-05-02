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Израиль жестко сорвал попытку прорыва блокады Газы

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Корабль «Флотилии свободы» был атакован израильским беспилотником у побережья Газы при попытке прорвать блокаду палестинского анклава.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В результате удара БПЛА на судне вспыхнул пожар. Экипаж подал сигнал бедствия, на который отреагировали Военно-морские силы Кипра, информирует телеканал. По его данным, в настоящее время корабль стоит на якоре в международных водах у побережья Мальты.

На прошлой неделе Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обратило внимание на ухудшающееся гуманитарное положение в секторе Газа, вызванное введённым с 2 марта запретом на поставки помощи. «Голод [в анклаве] распространяется и углубляется, он преднамеренный и рукотворный. Газа превратилась в край отчаяния», — написал в Х генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

2 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о приостановке гуманитарных поставок в сектор Газа и закрытии всех контрольно-пропускных пунктов. По версии израильской стороны, это решение принято в ответ на отказ движения ХАМАС принять план спецпосланника США Стивена Уиткоффа по продлению режима прекращения огня.

«Флотилия свободы», сформированная в 2024 году активистами из нескольких стран, использует переоборудованный траулер, чтобы противостоять израильской блокаде сектора Газа и попытаться доставить палестинцам гуманитарную помощь.

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