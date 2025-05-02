ЦРУ вербует китайцев через соцсети

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало два видео на китайском языке с призывом к гражданам КНР связаться с американской спецслужбой и стать ее информаторами.

Один из роликов повествует о помощнике высокопоставленного официального лица, который разочарован образом жизни начальника. Во втором видео повествование ведётся от лица уже облечённого властью китайского чиновника, который боится, что его арестуют китайские спецслужбы.

Видео размещены в аккаунтах ЦРУ в YouTube, Facebook, Telegram, Instagram и X, доступ к которым на территории материкового Китая заблокирован.