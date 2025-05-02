Массированная атака на Крым: прогремели мощные взрывы

В ночь на 2 мая оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны РФ, российские силы ПВО якобы сбили 89 украинских дронов над территорией полуострова.

По информации Telegram-канала «Крымский ветер», взрывы были слышны в Севастополе, Джанкое, Саках, Новофедоровке и Каче, где расположены военные аэродромы. В социальных сетях появились видеозаписи, подтверждающие неспокойную ночь на полуострове. На некоторых кадрах виден пожар в районе села Угловое, недалеко от аэродрома Кача.

Назначенный Россией «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт атаки. Он заявил, что в Севастополе российские войска отражают налет беспилотников. Около 3 часов ночи Развожаев сообщил, что к отражению атаки подключился российский флот. По его словам, атака была «массированной и комбинированной» и велась над акваторией вблизи Херсонеса, Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы.

В это же время российские власти перекрыли движение по Крымскому мосту. Ограничения на проезд действовали около 2,5 часов, после чего движение было восстановлено.