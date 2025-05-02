Сын Уиткоффа вместо мужа Камалы Харрис

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Александра Уиткоффа, сына своего спецпосланника Стива Уиткоффа, в совет Мемориального музея Холокоста. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Александр Уиткофф заменил на этом посту Дугласа Эмхоффа, супруга экс-вице-президента США Камалы Харрис.

Кроме Уиткоффа, в состав совета вошли и другие кандидаты. «Совет несет важную миссию — сохранять память и истории о тех, чьи жизни были отняты в один из самых трагичных периодов истории», — отметил президент.

Дуглас Эмхофф 30 апреля заявил о своем исключении из совета, назвав это решение политически мотивированным. Он подчеркнул, что никакие политические шаги не ослабят его приверженность делу сохранения памяти о жертвах Холокоста.

Вчера, 1 мая, бывшая вице-президент и экс-кандидат на пост президента США Камала Харрис заявила, что американцам необходимо объединиться для противостояния президенту Дональду Трампу.