USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Сын Уиткоффа вместо мужа Камалы Харрис

10:37 595

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Александра Уиткоффа, сына своего спецпосланника Стива Уиткоффа, в совет Мемориального музея Холокоста. Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Александр Уиткофф заменил на этом посту Дугласа Эмхоффа, супруга экс-вице-президента США Камалы Харрис.

Кроме Уиткоффа, в состав совета вошли и другие кандидаты. «Совет несет важную миссию — сохранять память и истории о тех, чьи жизни были отняты в один из самых трагичных периодов истории», — отметил президент.

Дуглас Эмхофф 30 апреля заявил о своем исключении из совета, назвав это решение политически мотивированным. Он подчеркнул, что никакие политические шаги не ослабят его приверженность делу сохранения памяти о жертвах Холокоста.

Вчера, 1 мая, бывшая вице-президент и экс-кандидат на пост президента США Камала Харрис заявила, что американцам необходимо объединиться для противостояния президенту Дональду Трампу.

Армяне устроили битву за пост посла в США
Армяне устроили битву за пост посла в США
10:58 448
Десятки миллионов жертв и сто лет: Цена захвата Украины
Десятки миллионов жертв и сто лет: Цена захвата Украины
10:43 844
Массированная атака на Крым: прогремели мощные взрывы
Массированная атака на Крым: прогремели мощные взрывы видео
10:21 1399
Израиль жестко сорвал попытку прорыва блокады Газы
Израиль жестко сорвал попытку прорыва блокады Газы видео
10:10 1017
Трамп объявил 8 мая днем Победы США во Второй мировой
Трамп объявил 8 мая днем Победы США во Второй мировой
08:43 2674
Истребители Израиля ударили рядом с президентским дворцом в Дамаске
Истребители Израиля ударили рядом с президентским дворцом в Дамаске обновлено 08:25
08:25 10569
В Стамбуле штурмуют Таксим
В Стамбуле штурмуют Таксим объектив haqqin.az
03:42 7647
Нахчыванские больницы передали Минздраву
Нахчыванские больницы передали Минздраву
03:34 2321
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин?
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин? сирийская драма
02:10 6287
Уолтц ушел. Рубио занял его место
Уолтц ушел. Рубио занял его место все еще актуально
1 мая 2025, 22:33 10969
Спасти Украину, чтобы ее захватить
Спасти Украину, чтобы ее захватить наша аналитика
00:38 4274

ЭТО ВАЖНО

Армяне устроили битву за пост посла в США
Армяне устроили битву за пост посла в США
10:58 448
Десятки миллионов жертв и сто лет: Цена захвата Украины
Десятки миллионов жертв и сто лет: Цена захвата Украины
10:43 844
Массированная атака на Крым: прогремели мощные взрывы
Массированная атака на Крым: прогремели мощные взрывы видео
10:21 1399
Израиль жестко сорвал попытку прорыва блокады Газы
Израиль жестко сорвал попытку прорыва блокады Газы видео
10:10 1017
Трамп объявил 8 мая днем Победы США во Второй мировой
Трамп объявил 8 мая днем Победы США во Второй мировой
08:43 2674
Истребители Израиля ударили рядом с президентским дворцом в Дамаске
Истребители Израиля ударили рядом с президентским дворцом в Дамаске обновлено 08:25
08:25 10569
В Стамбуле штурмуют Таксим
В Стамбуле штурмуют Таксим объектив haqqin.az
03:42 7647
Нахчыванские больницы передали Минздраву
Нахчыванские больницы передали Минздраву
03:34 2321
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин?
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин? сирийская драма
02:10 6287
Уолтц ушел. Рубио занял его место
Уолтц ушел. Рубио занял его место все еще актуально
1 мая 2025, 22:33 10969
Спасти Украину, чтобы ее захватить
Спасти Украину, чтобы ее захватить наша аналитика
00:38 4274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться