Массовые беспорядки в Гааге

Вечером в четверг, 1 мая 2025 года, в Гааге вспыхнули массовые беспорядки, переросшие в столкновения с полицией. Об этом сообщила вещательная корпорация Omroep West.

Сообщается, что около 21:00 по местному времени (23:00 по Баку) в районе Схевенинген, недалеко от пляжа, собралась толпа молодых людей, предположительно, для участия в массовой драке. Для подавления беспорядков были привлечены силы полиции и спецназа, однако они столкнулись с активным сопротивлением. Участники беспорядков бросали в правоохранителей камни, велосипеды и стеклянные осколки.

По оценкам полиции, в беспорядках участвовало от 100 до 300 человек. Успокоить ситуацию удалось лишь к полуночи.

Правоохранительные органы пока не смогли задержать организаторов беспорядков. Из-за инцидента в районе временно приостановили движение ряда автобусных и трамвайных маршрутов.