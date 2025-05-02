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Армяне устроили битву за пост посла в США

10:58 452

В Армении началась ожесточенная борьба за назначение нового посла в США, пишет газета «Грапарак».

Как утверждает издание, премьер-министр Никол Пашинян собирается назначить на этот пост не опытного дипломата, а человека, которому полностью доверяет. Это связано с тем, что пост посла в США требует не только дипломатических навыков, но и способности выстраивать теневые связи, что, как правило, не является приоритетом для традиционных дипломатов.

По информации, полученной из политических кругов, на пост посла претендуют два основных кандидата: депутат Арсен Торосян и министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

Торосян, часто сопровождающий Пашиняна в зарубежных визитах, активно поддерживает его политику и в последнее время заметно продвигает идеи премьера. В то время как Мкртчян, отвечающий за внешние связи правящей партии Армении «Гражданский договор», имеет богатый опыт в поездках в США, участия в различных форумах и даже встреч с важными политиками, такими как госсекретарь Рубио. Отмечается, что среди политических кругов считают его кандидатуру более вероятной.

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