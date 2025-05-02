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Бои в Украине: русские активизировались и пошли в атаку

11:05 254

Российские войска активизировались на направлении Малиновка-Новая Полтавка-Новооленовка Донецкой области.

Как сообщили аналитики проекта DeepState, они добавили, что российским войскам удалось оккупировать Тарасовку и продвинуться возле Сухой Балки.

«Попытки восстановить положение ничего не дали, потому что россияне затянули в село уже две роты пехоты, которая сидит по всем возможным укрытиям», — говорится в сообщении проекта.

Кроме того, враг уже малыми группами пытался зайти в Новооленевку, но был уничтожен.

«Еще группы заходили в Новую Полтавку, уничтожены ли все неизвестно, но значительная часть просто сдалась в плен», — сообщили аналитики.

Также продолжаются боевые действия возле Малиновки, где россияне пытается закрепиться и «окружить подразделения дружественных сил возле развязки».

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