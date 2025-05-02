Бои в Украине: русские активизировались и пошли в атаку

Российские войска активизировались на направлении Малиновка-Новая Полтавка-Новооленовка Донецкой области.
Как сообщили аналитики проекта DeepState, они добавили, что российским войскам удалось оккупировать Тарасовку и продвинуться возле Сухой Балки.
«Попытки восстановить положение ничего не дали, потому что россияне затянули в село уже две роты пехоты, которая сидит по всем возможным укрытиям», — говорится в сообщении проекта.
Кроме того, враг уже малыми группами пытался зайти в Новооленевку, но был уничтожен.
«Еще группы заходили в Новую Полтавку, уничтожены ли все неизвестно, но значительная часть просто сдалась в плен», — сообщили аналитики.
Также продолжаются боевые действия возле Малиновки, где россияне пытается закрепиться и «окружить подразделения дружественных сил возле развязки».