Бои в Украине: русские активизировались и пошли в атаку

«Попытки восстановить положение ничего не дали, потому что россияне затянули в село уже две роты пехоты, которая сидит по всем возможным укрытиям», — говорится в сообщении проекта.

Как сообщили аналитики проекта DeepState, они добавили, что российским войскам удалось оккупировать Тарасовку и продвинуться возле Сухой Балки.

Кроме того, враг уже малыми группами пытался зайти в Новооленевку, но был уничтожен.

«Еще группы заходили в Новую Полтавку, уничтожены ли все неизвестно, но значительная часть просто сдалась в плен», — сообщили аналитики.

Также продолжаются боевые действия возле Малиновки, где россияне пытается закрепиться и «окружить подразделения дружественных сил возле развязки».