США больше не могут выгораживать Путина

США больше не могут игнорировать, что российский президент Владимир Путин не стремится к миру. Несмотря на выгодное предложение о прекращении боевых действий, Путин отказывается от компромисса. Если Вашингтон действительно намерен достичь стабильного соглашения, ему следует ужесточить свои условия, пишет Bloomberg.

Усилия администрации США по активизации дипломатических усилий для завершения войны в Украине заслуживают признания. Однако в стремлении достичь договоренности предложенные инициативы часто выглядели как уступки, удовлетворяющие преимущественно Кремль. Для достижения устойчивого мира США придется выдвинуть более сильные аргументы и усилить давление на Путина, чтобы заставить его к конструктивным решениям.

Как сообщают многочисленные источники, американские представители предложили план прекращения огня, по которому Россия сохраняет контроль над большинством ныне оккупированных украинских территорий. К тому же план предусматривает значительное ослабление санкций. Не исключено, что США официально признают аннексированный в 2014 году Крым.

Украине позволят оставить свои вооруженные силы, однако гарантии безопасности будут размытыми и будут обеспечиваться только коалицией союзников без прямого участия США. По крайней мере в течение срока действующей американской администрации членство в НАТО будет заблокировано. Остальные детали будут обсуждаться уже после прекращения боевых действий.

Несмотря на такое выгодное предложение, Путин не демонстрирует готовности к прекращению вторжения - он настаивает на контроле над всеми четырьмя украинскими регионами, которые сейчас частично оккупированы.

В ответ украинские чиновники требуют более четких гарантий дальнейшей военной поддержки со стороны США: не обязательно непосредственного присутствия, но включая ПВО, киберзащиту, разведданные и поддержку миротворческих сил союзников. Иначе перемирие может оказаться лишь паузой для восстановления российской армии. Последнее соглашение, которое предоставляет США приоритетный доступ к украинским полезным ископаемым, не заменяет гарантий безопасности.

Как пишет Bloomberg, Вашингтону следует учесть две важные вещи:

Во-первых, украинцы просто примут капитуляцию, которая, по их мнению, приведет к возобновлению наступления. Несмотря на отсутствие значительных успехов в освобождении территорий, украинская оборона остается устойчивой. Сейчас страна имеет самую многочисленную регулярную армию в Европе и активно наращивает собственное производство оружия. Украинцы устали от войны, но не готовы сдаться.

Во-вторых, российское преимущество не является безоговорочным. За последние три года продвижение войск РФ было медленным и стоило Кремлю очень дорого. Экономика военного типа испытывает давление: инфляция, нехватка рабочей силы, высокие ставки и уменьшение валютных резервов подрывают ее стабильность. Снижение цен на нефть также уменьшает основные доходы бюджета.

«Чем дольше длится война, тем больше риск экономического коллапса и социальных беспорядков дома. У Путина есть веские основания стремиться к сделке - и основания бояться давления со стороны Америки, если он этого не сделает», - заключает издание.

Американские чиновники уже намекнули, что сделали финальное предложение и готовы «отойти», если стороны не найдут компромисс. Это лучше, чем заключать фиктивное соглашение, которое «вознаграждает агрессию и провоцирует будущие войны».

Однако более результативным шагом было бы публично задекларировать готовность США поддержать миротворческие усилия на местах, продолжать помощь украинской армии и оборонной отрасли, способствовать интеграции Украины в европейскую систему безопасности и, наконец, в ЕС.

Одновременно США должны четко дать понять Кремлю: в случае отказа от переговоров санкции будут усилены, включая вторичные меры в отношении покупателей российской нефти, а военная и разведывательная поддержка Украины будет расширена.