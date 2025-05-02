USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Трамп запросит триллион долларов

11:40 1342

Президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса рекордные 1,01 трлн долларов на национальную безопасность в бюджете на новый финансовый год, который начнется 1 октября.

Это на 13% больше по сравнению с текущим уровнем расходов.

Среди приоритетов — финансирование ПРО «Золотой купол», развитие ВМС, модернизация ядерного арсенала и усиление границ. Также заложено повышение зарплат военным на 3,8%.

Только Пентагон получит $961 млрд против $848 млрд в этом году. Общий запрос составит около 3,2% ВВП США.

Бюджет представят 2 мая. Bloomberg отмечает, что это крупнейшая ставка на силу в ответ на рост глобальных угроз.

«Мы должны строить армию. Мы очень внимательны к расходам, но армию мы должны строить», — заявил Трамп.

Путин изменил свои планы по Украине
Путин изменил свои планы по Украине CNN
13:34 162
Принуждение к миру: России готовят «сокрушительный удар»
Принуждение к миру: России готовят «сокрушительный удар»
12:19 2067
Спасти Украину, чтобы ее захватить
Спасти Украину, чтобы ее захватить наша аналитика; все еще актуально
00:38 4652
Очередная попытка оппозиции Армении: Пашиняну готовят импичмент
Очередная попытка оппозиции Армении: Пашиняну готовят импичмент
13:11 507
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема
11:47 2556
CША внимательно следят за Индией
CША внимательно следят за Индией
12:30 936
Шкурные интересы США или мир в Украине?
Шкурные интересы США или мир в Украине? продолжение главной темы
03:14 3999
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза»
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза» haqqin.az из Иерусалима; все еще актуально
1 мая 2025, 21:09 5826
США больше не могут выгораживать Путина
США больше не могут выгораживать Путина Bloomberg
11:26 2216
Армяне устроили битву за пост посла в США
Армяне устроили битву за пост посла в США
10:58 2344
Десятки миллионов жертв и сто лет: цена захвата Украины
Десятки миллионов жертв и сто лет: цена захвата Украины
10:43 2665

ЭТО ВАЖНО

Путин изменил свои планы по Украине
Путин изменил свои планы по Украине CNN
13:34 162
Принуждение к миру: России готовят «сокрушительный удар»
Принуждение к миру: России готовят «сокрушительный удар»
12:19 2067
Спасти Украину, чтобы ее захватить
Спасти Украину, чтобы ее захватить наша аналитика; все еще актуально
00:38 4652
Очередная попытка оппозиции Армении: Пашиняну готовят импичмент
Очередная попытка оппозиции Армении: Пашиняну готовят импичмент
13:11 507
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема
11:47 2556
CША внимательно следят за Индией
CША внимательно следят за Индией
12:30 936
Шкурные интересы США или мир в Украине?
Шкурные интересы США или мир в Украине? продолжение главной темы
03:14 3999
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза»
Израиль пойдет на Сирию во имя «кровного союза» haqqin.az из Иерусалима; все еще актуально
1 мая 2025, 21:09 5826
США больше не могут выгораживать Путина
США больше не могут выгораживать Путина Bloomberg
11:26 2216
Армяне устроили битву за пост посла в США
Армяне устроили битву за пост посла в США
10:58 2344
Десятки миллионов жертв и сто лет: цена захвата Украины
Десятки миллионов жертв и сто лет: цена захвата Украины
10:43 2665
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться