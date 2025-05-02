Трамп запросит триллион долларов

Президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса рекордные 1,01 трлн долларов на национальную безопасность в бюджете на новый финансовый год, который начнется 1 октября.
Это на 13% больше по сравнению с текущим уровнем расходов.
Среди приоритетов — финансирование ПРО «Золотой купол», развитие ВМС, модернизация ядерного арсенала и усиление границ. Также заложено повышение зарплат военным на 3,8%.
Только Пентагон получит $961 млрд против $848 млрд в этом году. Общий запрос составит около 3,2% ВВП США.
Бюджет представят 2 мая. Bloomberg отмечает, что это крупнейшая ставка на силу в ответ на рост глобальных угроз.
«Мы должны строить армию. Мы очень внимательны к расходам, но армию мы должны строить», — заявил Трамп.