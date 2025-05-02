США громят хуситов

Вечером в четверг, 1 мая 2025 года, США возобновили авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Как сообщают источники Al Arabiya, американская авиация нанесла удары по учебному лагерю хуситов в районе Малхан, расположенному в мухафазе Эль-Махвит.

Согласно информации, в результате бомбардировки лагеря Браш в Сане погибли и получили ранения высокопоставленные чиновники хуситов и специалисты по противовоздушной обороне. Удары также затронули объекты в мухафазах Амран и Эль-Махвит на западе страны.

Местные СМИ подтвердили, что американские рейды были направлены на позиции в районах Асра, Хамдан и Джабаль-Атан к западу от столицы Саны.

В ответ хуситы заявили о ракетном ударе по израильской авиабазе Рамат-Давид, расположенной на севере Израиля. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного повстанцам телеканала Al Masirah сообщил, что их ракетные войска атаковали базу с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2». По его словам, ракета успешно достигла цели, а системы ПВО не смогли ее перехватить.