Пора хоронить Сирию

По меньшей мере 73 человека были убиты за два дня межконфессиональных столкновений в Сирии. Официальное окончание любой гражданской войны совершенно не означает ее фактического завершения. Эхо кровавой трагедии может звучать и десятилетиями. Слишком уж глубоки те травмы, которые такая война наносит обществу. Тем более с такой сложной историей, как сирийская.

Сама сегодняшняя Сирия - преемник Французского мандата, части территории Османской империи, которая досталась Франции после победы в Первой мировой войне. Арабское самосознание начало формироваться в регионе в 19 веке в период арабского «пробуждения» - Нахда. Однако сирийские арабские националисты были в большинстве своем представителями меньшинств и по прописке в основном были ливанцами. Первые газеты и общества с прилагательным сирийская/ое появились в Бейруте. Сам термин «Сирия» или «Сурия» в политическом смысле был введен в оборот этими же ребятами только в 50-60 годы XIX века, и взят из западной историографии. С лингвистической точки зрения внутри Сирии много различий. У жителей Дамаска и Латакии практически один диалект с ливанцами. У Дамаска с Алеппо отличия, а в долине Евфрата диалект ближе к иракскому. Фактически сирийская идентичность сложилась уже в рамках государственной идеологии Сирийской Арабской Республики при доминировании партии БААС. Религиозные отличия старались не упоминать. Себя идентифицировали по территориальному происхождению. Не друз, алавит, а «из Сувейды», «из Латакии». Внутренние различия терялись на волне панарабизма - стремления к объединению в едином нерелигиозном арабском государстве. Называя вещи своими именами, создание единого Сирийского государства в XX веке было, как показывает сейчас история, неудачным экспериментом. Но тогда он хотя бы соответствовал политической моде, а сейчас себя изжил. Столь разнородные элементы так и не ложились в единую конструкцию. И если раньше все держалось на диктаторской власти режима Асадов, основы которого заложил папа Хафез, то в гражданскую войну, которая началась при его сыне Башире, эта скрепа была полностью разрушена. Судя по всему, без возможности восстановления, сколько бы договоров не заключали сирийские меньшинства, друзы, алавиты и курды с центральным правительством в Дамаске.

Проблема еще состоит в том, что алавиты и друзы долгие десятилетия были опорой режима Асадов. И пытали, измывались, убивали, гноили людей в тюрьмах. Называя вещи своими именами, сами присвоили себе статус государствообразующего этноса и безоглядно взяли на себя проистекающие из этого статуса репрессивные функции. Итог по результатам свержения прежнего режима вполне предсказуем - вчерашние хищники теперь стали жертвами. И не приходится удивляться тому, что происходит сейчас – дело даже не в специфике Востока, а в специфике «эха гражданской войны», достаточно вспомнить и европейскую историю, и российскую. Есть и еще два немаловажных нюанса, которые порой упускают при анализе современных сирийских реалий. Первый – не все вооруженные группировки находятся под контролем Дамаска. Монополии на вооруженное насилие у нового сирийского руководства нет, а единые вооруженные силы Сирии – это про отдаленную перспективу, а не про реалии сегодняшнего дня. Просто раздолье для банд местных «махновцев», стремящихся под шумок слабости центральной власти улучшить свое материальное положение и свести старые счеты.