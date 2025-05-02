В Баку жестоко избили школьника

В средней школе №239, расположенной в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, произошла драка между учениками 7-го класса, в результате которой один из школьников получил травмы. У пострадавшего ученика сломана рука и повреждены ноги. Инцидент произошел 30 апреля.

В социальных сетях утверждается, что администрация школы знала о случае избиения, но пыталась его скрыть.

Как сообщили haqqin.az в школе, конфликт между учениками произошел до начала уроков, примерно в 07:40. Однако ученики не сообщили об этом ни учителям, ни администрации школы.

1 мая родитель одного из учеников сообщил классному руководителю, что его ребенок получил травму пальца. Родителей хулиганов пригласили в школу, но явились только родители одного из них.

Администрация школы взяла ситуацию под контроль и совместно с соответствующими органами проводит необходимые мероприятия. К делу подключилось и МВД, ведется расследование.