Индусы провели расследование и обвинили пакистанцев

Предварительный отчет, подготовленный в ходе расследования теракта в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) Национального агентства расследований Индии (NIA), указывает на оперативную связь Межведомственной разведки Пакистана (ISI) и террористической группировки «Лашкар-э-Тайба», которая разработала нападение.

Об этом со ссылкой на источники в NIA сообщил индийский телеканал NDTV.

Согласно источникам в NIA, заговор осуществить теракт в Джамму и Кашмире был разработан боевиками «Лашкар-э-Тайба», предположительно, в соответствии с директивами, выданными высокопоставленными сотрудниками ISI. Источники утверждают, что план был разработан в штаб-квартире «Лашкар-э-Тайба» в Пакистане.