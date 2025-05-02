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Индусы провели расследование и обвинили пакистанцев

12:09 762

Предварительный отчет, подготовленный в ходе расследования теракта в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) Национального агентства расследований Индии (NIA), указывает на оперативную связь Межведомственной разведки Пакистана (ISI) и террористической группировки «Лашкар-э-Тайба», которая разработала нападение.

Об этом со ссылкой на источники в NIA сообщил индийский телеканал NDTV.

Согласно источникам в NIA, заговор осуществить теракт в Джамму и Кашмире был разработан боевиками «Лашкар-э-Тайба», предположительно, в соответствии с директивами, выданными высокопоставленными сотрудниками ISI. Источники утверждают, что план был разработан в штаб-квартире «Лашкар-э-Тайба» в Пакистане.

По данным источников, расследование указывает, что двое террористов, участвовавших в нападении, являются гражданами Пакистана. Они поддерживали постоянную связь с пакистанскими кураторами, получая конкретные инструкции о сроках, логистике и исполнении атаки. Предположительно, террористы проникли на территорию Индии за несколько недель до нападения.

22 апреля вооруженные люди устроили теракт в популярном туристическом городе Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир). Нападавшие в одежде цвета хаки открыли огонь из автоматов. Погибли 25 граждан Индии и один непалец, многие были ранены. Нападавшим удалось скрыться.

После теракта власти Индии почти в два раза сократили численность своего посольства в Исламабаде, объявили персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства в Индии, закрыли ключевой контрольно-пропускной пункт «Аттари» на границе с Пакистаном. Также индийские власти приостановили действие соглашения с Исламабадом о распределении водных ресурсов, кроме того, правительство приняло решение немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана и аннулировать с 27 апреля выданные ранее.

29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди провел совещание высокого уровня по вопросам безопасности, на котором, как сообщили источники, заявил, что Вооруженные силы Индии имеют полную свободу в определении способа, целей и сроков ответа на теракт в Джамму и Кашмире.

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