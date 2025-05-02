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Принуждение к миру: России готовят «сокрушительный удар»

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Европейский Союз работает над 17-м пакетом санкций против России, координируя свои действия с США. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по итогам переговоров с главой Госдепартамента США Марко Рубио в Вашингтоне 1 мая.

«Мы, европейцы, поддержим инициативу США, внедрив 17-й пакет санкций. Я заверил сенатора Линдси Грэма, что мы постараемся синхронизировать оба пакета санкций как по содержанию, так и по срокам», — заявил Барро в интервью AFP.

Накануне сенатор Линдси Грэм сообщил, что Сенат США готов поддержать «сокрушительные» санкции против России в случае, если Москва не прекратит военные действия в Украине. Законопроект предусматривает не только ограничения против РФ, но и 500-процентные пошлины для стран, закупающих российские нефть, газ и уран. Документ поддерживают 72 сенатора, что достаточно для преодоления возможного вето президента Дональда Трампа. «Путин совершит ошибку, если решит играть с Трампом», — подчеркнул Грэм, добавив, что закон станет инструментом для принуждения Москвы к переговорам.

Барро отметил, что новые санкции ЕС направлены на усиление давления на Россию в случае ее отказа от перемирия. По его словам, президент РФ Владимир Путин не проявил никаких признаков готовности к миру с Украиной. «Единственное препятствие для мира в Украине сегодня — это Владимир Путин», — заявил министр. Он также подчеркнул, что Украина, по словам президента Владимира Зеленского, согласилась на немедленное прекращение огня без дополнительных условий, тем самым «выполнив свою часть обязательств».

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