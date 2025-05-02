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«Ничтожества» и «психи»: Трамп «взорвался» из-за демократов

12:21 853

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал демократов за новую попытку инициировать его импичмент. Он назвал своих политических оппонентов «ничтожествами» и «психами», а их действия — «абсурдными».

Об этом написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что демократы «действительно вышли из-под контроля», «потеряли все, особенно свой разум».

«Эти радикальные левые сумасшедшие снова вляпались в «импичмент». У них уже есть два «безымянных», малоуважаемых конгрессмена — оба полные психи, — которые уже в двадцатый раз подбрасывают «импичмент» Дональду Трампу, хотя не имеют ни малейшего представления, за что я вообще могу быть подвергнут импичменту», — написал президент США.

Он обвинил демократов в провале на различных фронтах — от кризиса на границе с Мексикой и высокой инфляции до вывода войск из Афганистана, войны России против Украины и нападения ХАМАС на Израиль. По мнению Трампа, последнее стало возможным «только потому, что Байден позволил Ирану вернуть себе большое богатство».

Трамп также заявил, что республиканцы должны задуматься об исключении членов Демократической партии из Конгресса. Он напомнил о своей первой каденции, когда демократы уже пытались добиться его импичмента, и пообещал, что на этот раз республиканцы не дадут им «выйти сухими из воды».

«Это полные ничтожества, которые ненавидят нашу страну и все, что она отстаивает. Возможно, нам стоит сыграть с ними в ту же игру — и изгнать демократов за многочисленные преступления, которые они совершили. И это настоящие преступления», — подчеркнул Трамп.

В апреле конгрессмен-демократ Эл Грин заявил о намерении внести представление об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу. Он заявил, что Трамп не заслуживает занимать пост президента.

Позже, в конце апреля, конгрессмен от штата Мичиган Шри Танедар внес предложение об импичменте, подав семь статей с обвинениями в серьезных нарушениях.

Западные СМИ сообщают, что окружение Трампа всерьез воспринимает эти инициативы.

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