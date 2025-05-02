CША внимательно следят за Индией

Соединенные Штаты твердо намерены поддерживать Индию в борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, прокомментировавшая последний виток напряженности между Индией и Пакистаном после теракта в Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 26 человек.

«И премьер-министр (Индии Нарендра) Моди пользуется нашей полной поддержкой. Госсекретарь призвал обе страны работать над принятием ответственного решения, которое позволит сохранить долгосрочный мир и региональную стабильность в Южной Азии. Как я уже упоминал, мы продолжаем поддерживать контакты с правительствами обеих стран на различных уровнях», - подчеркнула Брюс.

Представитель Госдепа напомнила, что госсекретарь США Марко Рубио провел беседы с главой МИД Индии Джайшанкаром и премьер-министром Пакистана Шарифом.

По ее словам, очевидно, что ситуация продолжает развиваться, и Вашингтон внимательно наблюдает за происходящим.

Нарушение режима прекращения огня фиксируется в индийско-пакистанской приграничной зоне в течение недели на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом после произошедшего в Джамму и Кашмире теракта, в результате которого погибли 26 человек.