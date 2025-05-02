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Халг Банк принял участие в очередном международном синдицированном кредите

12:29 252

Один из ведущих банков Азербайджана, Халг Банк, принял участие в международном синдицированном кредитном проекте с критериями устойчивого развития, организованном Ziraat Bankası Türkiyə.

Общая сумма кредита составляет 1,75 миллиарда долларов США, в проекте участвуют 69 банков из 29 стран. Основные критерии были определены как финансирование устойчивого сельского хозяйства и вклад в переход к низкоуглеродной экономике.

Кредитные критерии проекта дают возможность банку предоставлять финансовую поддержку проектам, соответствующим международным стандартам устойчивого развития и социальной ответственности. Халг Банк, приверженный принципам устойчивого развития и социальной ответственности, в 2024 году присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (UN Global Compact). Взяв на себя обязательство поддерживать 10 принципов Глобального договора, банк продолжит совершенствовать свою программу деятельности в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления в рамках Стратегии развития банка на 2024-2026 годы.

Также участие в международных синдицированных проектах предоставляет Халг Банку возможность налаживания новых деловых контактов с финансовыми партнерами и укрепления своих позиций на международном рынке. Стоит отметить, что Халг Банк уже участвовал в аналогичных проектах в предыдущие годы, соответствующими стандартам ESG и устойчивого развития.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.

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