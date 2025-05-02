Ирак запретил у себя иранскую оппозицию

Это решение стало частью обязательств Багдада по укреплению безопасности на границе и развитию двусторонних отношений с Тегераном.

Согласно документу, иракские власти обязали профильные ведомства закрыть штаб-квартиры этих организаций и прекратить любую их политическую, медийную или военную активность. Также правительство намерено пресечь использование иракской территории в качестве базы для подстрекательства или нападений на Иран.

Отдельное внимание уделено усилению контроля над приграничными районами, особенно в горных зонах, где ранее активно действовали группировки. Кроме того, предусмотрено углубление координации между федеральными структурами Багдада и властями Эрбиля для полной реализации достигнутых соглашений с Ираном.