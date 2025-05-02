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МЧС потушило «пожар» на «28 Мая» и эвакуировало «пострадавших»

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Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и ЗАО «Бакинский метрополитен» совместно организовали тактико-специальные учения на станциях метро «28 Мая» и «Низами», сообщили в ведомстве. 

Тема учений: «Организация совместных действий в случае чрезвычайных ситуаций в Бакинском метрополитене». Руководство учениями осуществлялось Главным оперативным управлением МЧС.

Сначала на горячую линию «112» МЧС поступило «сообщение» о «пожаре» на участке второго пути между станциями «28 Мая» и «Низами». Немедленно к месту происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Государственного пожарного контроля МЧС и Бакинского регионального центра.

В рамках условного происшествия сотрудники метрополитена провели закрытие станций, включение рабочего освещения в тоннеле, открытие переходных ворот и «первичное вмешательство» в очаг пожара.

Мобильные пожарно-спасательные группы МЧС с использованием средств индивидуальной защиты оперативно провели разведку и оценку оперативной обстановки, в кратчайшие сроки «потушен» условный пожар, с применением спасательных средств «пострадавшие» были эвакуированы, им была оказана «первая помощь».

После успешного завершения учений были обсуждены результаты, проведен обмен мнениями между сотрудниками МЧС и метрополитена по вопросам предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на объекте, проведения спасательных работ, оказания первой помощи пострадавшим и соблюдения правил безопасности во время эвакуации.

В учениях были задействованы 10 единиц техники МЧС и 63 человека личного состава.

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