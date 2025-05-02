Самую популярную партию в Германии признали экстремистской

«С этого дня Федеральное ведомство по охране Конституции классифицирует партию «Альтернатива для Германии» как подтвержденную экстремистскую структуру», — говорится в сообщении. В заявлении подчеркивается, что деятельность партии отличается экстремистской направленностью и демонстрирует неуважение к человеческому достоинству.

В апреле сообщалось, что крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые в истории опередила блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и возглавила рейтинг немецких политических партий. Опрос проводила компания Ipsos. В поддержку АдГ высказались 25% респондентов, в то время как консерваторов поддержали 24% опрошенных.

Опрос проводился с 4 по 5 апреля среди 1 тыс. респондентов. Им задали вопрос, за кого бы они проголосовали в случае очередных выборов в Бундестаг. По данным Ipsos, которые приводит Welt am Sonntag, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) по-прежнему поддерживают 15% опрошенных, «Зеленых» и «Левых» — по 11% каждую. За свободную демократическую партию (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) готовы проголосовать не более 5% респондентов — это минимальный барьер для прохождения в немецкий парламент.