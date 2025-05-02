Самую популярную партию в Германии признали экстремистской

Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (контрразведка ФРГ) официально признало партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской организацией. Соответствующее заявление было опубликовано ведомством.
«С этого дня Федеральное ведомство по охране Конституции классифицирует партию «Альтернатива для Германии» как подтвержденную экстремистскую структуру», — говорится в сообщении. В заявлении подчеркивается, что деятельность партии отличается экстремистской направленностью и демонстрирует неуважение к человеческому достоинству.
В апреле сообщалось, что крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые в истории опередила блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и возглавила рейтинг немецких политических партий. Опрос проводила компания Ipsos. В поддержку АдГ высказались 25% респондентов, в то время как консерваторов поддержали 24% опрошенных.
Опрос проводился с 4 по 5 апреля среди 1 тыс. респондентов. Им задали вопрос, за кого бы они проголосовали в случае очередных выборов в Бундестаг. По данным Ipsos, которые приводит Welt am Sonntag, Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) по-прежнему поддерживают 15% опрошенных, «Зеленых» и «Левых» — по 11% каждую. За свободную демократическую партию (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) готовы проголосовать не более 5% респондентов — это минимальный барьер для прохождения в немецкий парламент.