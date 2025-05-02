Верховная Рада проголосует за сделку с США по недрам

Ратификация соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым будет вынесена на голосование в Верховной Раде уже 8 мая.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что голосование по соглашению планируется 8 мая, добавив информацию в своем Telegram-канале.