Верховная Рада проголосует за сделку с США по недрам

Ратификация соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым будет вынесена на голосование в Верховной Раде уже 8 мая.
Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что голосование по соглашению планируется 8 мая, добавив информацию в своем Telegram-канале.
О подписании соглашения с США стало известно в ночь на 1 мая. Как пояснила первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко, Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и лицензий на добычу полезных ископаемых в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд. Управление фондом будет осуществляться совместно с США, при этом каждая сторона будет иметь равные голоса. Сделка не налагает на Украину прямых долговых обязательств перед США, и в первые 10 лет работы фонда все его доходы будут реинвестироваться в Украину, в том числе на разработку полезных ископаемых и развитие инфраструктуры.