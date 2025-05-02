Китайцы замедлили Землю

Американское космическое агентство NASA заявило, что возведение крупнейшей в мире гидроэлектростанции «Три ущелья» в Китае оказало заметное влияние на физику нашей планеты.

Согласно расчетам ученых, перемещение гигантского объема воды в искусственное водохранилище изменило распределение массы на Земле, что привело к увеличению момента инерции планеты.

Как отмечается в отчетах NASA, из-за этого произошло незначительное замедление вращения Земли: продолжительность суток увеличилась приблизительно на 0,06 микросекунды, а ось вращения планеты сместилась примерно на 2 сантиметра.

Это явление объясняется тем же принципом, что и в фигурном катании: когда спортсмен вытягивает руки, его вращение замедляется — так же и планета, получившая перераспределенную массу ближе к экватору, начала вращаться чуть медленнее.

Плотина «Три ущелья» расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй и способна удерживать более 39 триллионов килограммов воды — около 45 кубических километров. Это примерно в 10 раз больше объема воды, хранящегося в Женевском озере.