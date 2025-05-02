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Очередная попытка оппозиции Армении: Пашиняну готовят импичмент

13:11 522

Крупнейшая оппозиционная парламентская фракция «Армения» (бывшего президента Роберта Кочаряна) заявила о готовности предоставить подписи всех своих 28 депутатов для запуска процедуры импичмента премьер-министру Николу Пашиняну.

«Выражение недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в парламенте только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят необходимые для начала процесса подписи. Для успеха процесса необходимо минимум 54 голоса, простое большинство депутатов парламента. Фракция «Армения» единогласно подтверждает готовность предоставить подписи всех своих 28 депутатов для запуска процесса импичмента, если инициаторы такого процесса смогут обеспечить подписи недостающих восьми депутатов, а также публично заявят о своей способности и ответственности предоставить необходимое количество людей для успеха импичмента», - говорится в заявлении фракции.

Фракция партии Кочаряна напомнила, что всегда выступала за отстранение Никола Пашиняна как «жизненно необходимое» для Армении. При этом во фракции считают, что без массового давления на улицах собрать нужные голоса будет невозможно, что у инициаторов импичмента пока нет возможности сгенерировать необходимую для успеха массу протеста, и предположили, что у данной инициативы есть «скрытая цель».

Ранее движение «Артун энк» передало письма 107 депутатам с требованием инициировать импичмент в отношении Пашиняна. Среди инициаторов — бывший посол Армении в Польше Эдгар Казарян и политик Нарек Малян. Для внесения в повестку парламента процедуры выражения недоверия премьер-министру необходимы подписи 36 депутатов, а общее число депутатов от двух оппозиционных фракций законодательного органа Армении составляет 34. Пока что независимые депутаты, чьи голоса могут стать решающими, не дали комментариев.

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