В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт под названием «Узеир Гаджибейли и музыкальное наследие», посвященный 140-летию великого композитора. Концерт был организован совместно Министерством науки и образования и Министерством культуры.

Целью мероприятия стало ознакомление молодого поколения с ролью великого композитора азербайджанского народа, основоположника современного азербайджанского профессионального музыкального искусства и национальной оперы, выдающегося музыковеда, публициста, драматурга Узеира Гаджибейли в истории мировой музыки, его бесценным вкладом в развитие музыкальной культуры Азербайджана, сохранение и дальнейшее развитие этого культурного наследия.

В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, депутат Мехрибан Велиева, известные представители культуры и искусства, другие официальные лица. В мероприятии в качестве зрителей также приняли участие более 400 студентов высших учебных заведений Азербайджана.