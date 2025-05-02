США не ждут завершения войны в Украине в ближайшее время

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил, что война в Украине не завершится в ближайшем будущем.

По его словам, обе стороны — Россия и Украина — выдвинули свои предложения по мирному урегулированию, и сейчас идет поиск компромиссного решения.

«За последние недели мы видели, как каждая из сторон представила свои мирные инициативы. Это сделали украинцы, это сделали россияне. Теперь вопрос в том, удастся ли найти золотую середину для прекращения войны», — отметил Вэнс в беседе с телеканалом.

«Да, конечно, украинцы злятся, что их страна подверглась вторжению. Но неужели мы продолжим терять тысячи и тысячи солдат из-за нескольких миль территории в ту или другую сторону?» - добавил вице-президент.