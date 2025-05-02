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Путин изменил свои планы по Украине

CNN
13:34 3208

Согласно разведданным западных стран, президент России Владимир Путин, вероятно, скорректировал свои цели в войне против Украины, сосредоточившись на краткосрочных задачах, таких как удержание захваченных территорий и стабилизация российской экономики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники.

По данным источников издания, знакомых с развединформацией, Путин переключил внимание на укрепление контроля над оккупированными территориями и поддержку экономики РФ, испытывающей серьезные трудности. Это отличается от предыдущих оценок западных разведок, которые считали, что Путин стремится к затяжной войне, рассчитывая на свои ресурсы и ослабление Украины для захвата всей ее территории.

Два источника в США отметили, что изменение подхода Путина может сыграть на руку администрации Дональда Трампа, которая считает, что российский лидер теперь более склонен к обсуждению мирного соглашения. Однако высокопоставленные чиновники США остаются скептически настроенными в отношении Путина и его неоднократных заявлений на переговорах о том, что он хочет мирного соглашения, даже несмотря на «щедрое» предложение США в отношении украинских территорий.

CNN также указывает, что даже в случае согласия России на мирное соглашение существует риск возобновления войны в будущем с целью захвата большей части Украины. «Путин, возможно, думает о разумных краткосрочных целях», — отметил высокопоставленный представитель западной разведки.

Давление со стороны администрации Трампа, угрожающей новыми санкциями, и экономические трудности России ставят Путина в сложное положение. При этом в переговорах подчеркивается потенциал инвестиций между США и Россией в случае прекращения войны, что американская сторона называет «исторической возможностью».

«Многое зависит от того, что США смогут предложить, чтобы Путин мог не только заявить о победе внутри страны, но и почувствовать, что достиг чего-то значимого, достойного паузы, с возможностью вернуться к борьбе позже», — пояснил один из источников.

Чиновник отметил, что Путин продолжает ссылаться на исторические корни русского народа, сохраняя долгосрочную цель захвата ключевых частей Украины, которые он считает «колыбелью русской цивилизации». Высокопоставленный европейский чиновник добавил, что Москва готова временно ограничить свои цели для улучшения отношений с США, но не отказывается от максималистских планов в войне.

По словам источника, знакомого с переговорами, ранее в 2025 году американская разведка предупреждала советников Трампа, что контроль над Украиной остается приоритетом Путина, и он может использовать спешку в переговорах для достижения своих целей. Кремль, вероятно, рассчитывает, что улучшение отношений с США позволит выиграть время для тактической паузы, после чего Россия сможет использовать военные, экономические и политические инструменты для реализации долгосрочных амбиций в Украине и за ее пределами.

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