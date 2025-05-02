В России заявили о сбитом украинском самолете

Воздушно-космические силы (ВКС) России в период с 26 апреля по 2 мая сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
«ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», - сказали в Минобороны.
Воздушно-космические силы (ВКС) России в период с 26 апреля по 2 мая сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
«ВКС России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», - сказали в Минобороны.
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