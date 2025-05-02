Заур Ахундов вместо Мадата Гулиева

Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоялось внеочередное собрание Федерации велоспорта Азербайджана (AVF).

Мадат Гулиев объявил о том, что уходит с поста президента AVF. Он отметил, что за тот период, что он руководил Федерацией, было сделано все возможное для развития велоспорта.

Новым президентом AVF избран глава Группы компаний Silk Way Заур Ахундов. Первым вице-президентом стал Сахиб Алекперов, вице-президентами - Роберт Эюбов и Фикрет Гусейнов. В Исполком избраны Рашад Гюльмалиев, Эмин Мустафаев и Альберт Питерсма.