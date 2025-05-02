Богатые тоже плачут: сын Мазахира Панахова – Мухаммед чуть не убил свою жену

Haqqin.az столкнулся с беспрецедентным случаем. В нашу редакцию обратилась женщина, ставшая жертвой бытового насилия. Человек, совершивший насилие, – сын председателя Центральной Избирательной Комиссии Мазахира Панахова – Мухаммед Панахов. Самое парадоксальное в этой истории – насилие было совершено на территории США, и женщина спасла свою жизнь бегством в Азербайджан.

38-летняя Х.П. вышла замуж за Мухаммеда Панахова 28 июня 2022 года в Баку. А затем молодожены отправились жить в США, в Лос-Анджелес. Благо нигде не работающий Панахов успел приобрести к этому времени за 2.035.400 долларов роскошную виллу по соседству с голливудскими звездами в престижном районе Лос-Анджелеса – Бель-Эйр (Bel-Air) (редакция haqqin.az располагает подробной информацией о компании Alphaand Export FZ-LLC, зарегистрированной на имя Мухаммеда и Улькер Панаховых, которые приобрели дорогой дом). Отец создал все возможности для молодой пары – оставалось лишь счастливо жить. С финансами молодая пара тоже не испытывала никаких трудностей: супружеская пара тратила направо-налево в дорогой Калифорнии миллионы со счетов в британских банках – Halifax, Natwest, а еще с дубайских банков, да и с американских… Благо богатый папа постоянно пополнял счета для легкой жизни отпрысков (редакция haqqin.az располагает подробной информацией о банковских счетах семьи Панаховых – авт.).

Сладкая жизнь молодоженов не предвещала беды, пока М.Панахов не вернулся к вредным привычкам, в первую очередь к алкогольной зависимости. К примеру, М.Панахов за раз мог опустошить 26 бутылок пива. А потом забрасывал беременную жену пустыми бутылками. Галлюцинации, переходящие в белую горячку, вызывали неприкрытую агрессию, и Панахов жаждал много крови и насилия. Во время одного из побоев Х.П. потеряла ребенка… Убитая горем женщина спустя 17 месяцев совместной жизни решилась на побег из калифорнийской виллы. Родители и родственники доведенной до отчаяния Х.П. неоднократно советовали ей обратиться в полицию Калифорнии, но она нашла спасение путем бегства в Баку. По логике измученная женщина должна была найти защиту и покой в своей скромной бакинской квартире. Но не тут-то было, Панахов продолжал угрожать, ежедневно названивать и обещал покончить со смутьянкой. Х.П. обратилась с иском о разводе в Бинагадинский суд.