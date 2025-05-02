USD 1.7000
EUR 1.9216
RUB 2.0775
Подписаться на уведомления
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?
Новость дня
Беспрецедентно: зачем Нетаньяху останется в Баку на пять дней?

Культовый пейзаж Моне уйдет с молотка

14:05 813

Один из культовых пейзажей Клода Моне — «Тополя на берегу Эпте, сумерки» (1891) — будет продан 12 мая на вечерних торгах Christie’s в Нью-Йорке. Лот предварительно оценивают в 30–50 млн долларов: не исключено, что он установит аукционный рекорд для всей серии художника.

Несмотря на то что картина создана давно, список ее владельцев невелик — произведение хранилось в частной коллекции 60 лет, а до этого принадлежало арт-дилеру Полю Дюран-Рюэлю, который приобрел ее у Моне в 1892 году. Более 30 лет полотно выставлялось в Музее изящных искусств Бостона, а также участвовало в выставках в Европе и США.

Пейзаж размером 100 x 65 см является частью группы работ «Тополя», которые Моне писал 1891 году в Живерни, — на них дерево представлено в разное время суток и года. В 2022-м Christie’s уже продал «Тополя на берегах Эпте, осень» за 36,6 млн долларов, а в 2023-м — «Три тополя в пасмурную погоду» за 30,8 млн долларов.

Ванесса Фуско, глава департамента импрессионизма и современного искусства Christie’s в Нью-Йорке, отмечает, что нынешний лот выделяется «невероятной атмосферой» за счет переливов розовых, лиловых и голубых оттенков.

Интересно, что особенно сильно Моне ценят в Тайбэе, столице Тайваня: азиатские покупатели ведут активные торги за творения классических импрессионистов. Именно поэтому Christie’s делает ставку на регион — картину представили там еще 19 апреля, до начала торгов в Нью-Йорке.

Камилла Сейидзаде вышла в плей-офф Кубка Европы в Баку
Камилла Сейидзаде вышла в плей-офф Кубка Европы в Баку
14:49 497
США толкают Украину в объятия России
США толкают Украину в объятия России обновлено 14:41
14:41 1867
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты видео; обновлено 13:29
13:29 5722
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин?
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин? сирийская драма
02:10 7807
Заур Ахундов вместо Мадата Гулиева
Заур Ахундов вместо Мадата Гулиева ФОТО
13:58 2436
Путин изменил свои планы по Украине
Путин изменил свои планы по Украине CNN
13:34 3221
Принуждение к миру: России готовят «сокрушительный удар»
Принуждение к миру: России готовят «сокрушительный удар»
12:19 4172
Спасти Украину, чтобы ее захватить
Спасти Украину, чтобы ее захватить наша аналитика; все еще актуально
00:38 4996
Очередная попытка оппозиции Армении: Пашиняну готовят импичмент
Очередная попытка оппозиции Армении: Пашиняну готовят импичмент
13:11 1644
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема
11:47 3908
CША внимательно следят за Индией
CША внимательно следят за Индией
12:30 1673

ЭТО ВАЖНО

Камилла Сейидзаде вышла в плей-офф Кубка Европы в Баку
Камилла Сейидзаде вышла в плей-офф Кубка Европы в Баку
14:49 497
США толкают Украину в объятия России
США толкают Украину в объятия России обновлено 14:41
14:41 1867
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты
Массированная атака на Крым: атакованы стратегические объекты видео; обновлено 13:29
13:29 5722
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин?
Рами Махлуф о походе армии на Дамаск. Поможет ли Путин? сирийская драма
02:10 7807
Заур Ахундов вместо Мадата Гулиева
Заур Ахундов вместо Мадата Гулиева ФОТО
13:58 2436
Путин изменил свои планы по Украине
Путин изменил свои планы по Украине CNN
13:34 3221
Принуждение к миру: России готовят «сокрушительный удар»
Принуждение к миру: России готовят «сокрушительный удар»
12:19 4172
Спасти Украину, чтобы ее захватить
Спасти Украину, чтобы ее захватить наша аналитика; все еще актуально
00:38 4996
Очередная попытка оппозиции Армении: Пашиняну готовят импичмент
Очередная попытка оппозиции Армении: Пашиняну готовят импичмент
13:11 1644
Пора хоронить Сирию
Пора хоронить Сирию главная тема
11:47 3908
CША внимательно следят за Индией
CША внимательно следят за Индией
12:30 1673
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться