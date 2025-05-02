Культовый пейзаж Моне уйдет с молотка

Один из культовых пейзажей Клода Моне — «Тополя на берегу Эпте, сумерки» (1891) — будет продан 12 мая на вечерних торгах Christie’s в Нью-Йорке. Лот предварительно оценивают в 30–50 млн долларов: не исключено, что он установит аукционный рекорд для всей серии художника.

Несмотря на то что картина создана давно, список ее владельцев невелик — произведение хранилось в частной коллекции 60 лет, а до этого принадлежало арт-дилеру Полю Дюран-Рюэлю, который приобрел ее у Моне в 1892 году. Более 30 лет полотно выставлялось в Музее изящных искусств Бостона, а также участвовало в выставках в Европе и США.

Пейзаж размером 100 x 65 см является частью группы работ «Тополя», которые Моне писал 1891 году в Живерни, — на них дерево представлено в разное время суток и года. В 2022-м Christie’s уже продал «Тополя на берегах Эпте, осень» за 36,6 млн долларов, а в 2023-м — «Три тополя в пасмурную погоду» за 30,8 млн долларов.

Ванесса Фуско, глава департамента импрессионизма и современного искусства Christie’s в Нью-Йорке, отмечает, что нынешний лот выделяется «невероятной атмосферой» за счет переливов розовых, лиловых и голубых оттенков.

Интересно, что особенно сильно Моне ценят в Тайбэе, столице Тайваня: азиатские покупатели ведут активные торги за творения классических импрессионистов. Именно поэтому Christie’s делает ставку на регион — картину представили там еще 19 апреля, до начала торгов в Нью-Йорке.